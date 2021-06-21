AKP’li belediyenin şirketleri milyonlarca lira zarara uğramış!

AKP'li 16 ilçe başkanı, 8 il başkan yardımcısı ve il yönetim kurulu üyesi ile İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı ve Yardımcısı belediye şirketi yönetiminden uzaklaştırıldı. İsmet Karaca, AKP'lilerin, Belediye'ye ait şirketlerini arpalığa dönüştürdüğünü savundu. Belediye şirketlerinin 2020'yi çok büyük zararlarla kapattığını açıkladı.

Karaca, Burulaş'ın 213 milyon lira, Bursa Jeotermal AŞ'nin 9,9 milyon lira, Burfaş'ın da 5.4 milyon lira zararda olduğunu öne sürdü. CHP'li İsmet Karaca, şöyle konuştu; “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a göre; belediye şirketlerinin zararda olduğunu ortaya koyup, doğru yönetilmediğini, arpalığa dönüştüğünü söylemek ahlaksızlıkmış. Geldiğimiz noktada bakıyoruz ki, Alinur Aktaş'ın ayakları yere basmış. AKP'li siyasileri de sessiz sedasız temizlemek zorunda kaldı.”