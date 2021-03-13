AKP’li meclis üyesine göre işsizliğin nedeni CHP’li belediyeler

İBB Meclisi'nin 12 Mart tarihli oturumunda İETT'nin kadro teklifi gündeme geldi. Mecliste, İETT Genel Müdürlüğü'nde halen görevli olan aralarında avukat, ekonomist, mimar, mühendis ve teknikerlerin de bulunduğu tam zamanlı sözleşmeli toplam 58 personelin kadrosuna onay verilirken yeni personel istihdamı konusundaki teklif, AKP-MHP grubu tarafından reddedildi.

“İŞSİZLİK VAR, İSTİHDAM YARATMAMIZ LAZIM”

Tekliflerin oylanması sırasında söz alan CHP'li İBB Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, Türkiye'de ciddi bir işsizlik sorunu olduğuna dikkat çekerek “İstihdam yaratmak hepimizin görevi. AK Parti Grubu’nun, böylesi işsizlik koşullarının olduğu bir ortamda İBB’nin boş kadrolarına personel alınmasına neden engel olmaya çalıştığını anlamakta zorlanıyoruz. Kadro açalım ki vatandaş işe girsin evine ekmek götürsün” diye tepki gösterdi.

“İŞSİZLİĞİN NEDENİ CHP'Lİ BELEDİYELER”

Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar, “İşsizliğin nedeni CHP'li belediyeler. Binlerce kişiyi işten çıkardılar. İBB, 15 bin kişiyi işten attı. Örgütler bastırıyor, arkadaşlar sıkıştı, o yüzden feveran ediyorlar” dedi.

Kaynar, yeni kadrolara onay vermemelerinin gerekçesi olarak da geçtiğimiz ay sosyal medyada gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın “İBB’de 100 kişi işe alınıyorsa CHP’den 35, İYİ Parti’den 15, diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden 20-25 gidiyor” sözlerini gösterdi.