AKP’li vekile göre Türkiye ve dünyadaki felaketlerin sorumlusu İmamoğlu

AKP Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Aydın Milletvekili ve AKP MKYK üyesi Metin Yavuz, Türkiye'de ve dünyada yaşanan felaketleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bağladı. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

HER ŞEY “MARTIN SONU BAHARDIR” İLE BAŞLADI

Atatürk Spor Salonunda ki kongrede konuşan Yavuz, “Geçenlerde lüzumsuz biri çıktı “Martın sonu bahardır” dedi. O günden sonra Türkiye'nin ve dünyanın başına gelmeyen kalmadı. Öylesine sıkıntılı ve zor bir süreç yaşadık ki, daha önce yapılan projeler olmasaydı koca İstanbul susuz kalacaktı. Covid-19 salgınıyla birlikte eğitimden ticarete, devletten özel sektöre, sanayiden sağlık hizmetine kadar her şey köklü bir değişim içine girdi” diyerek 2020 yılının insanlık tarihinin unutamadığı bir yıl olduğunu belirtti.