AKP’li vekilin babası ‘doğa katliamı’ yaptı iddiası

Şırnak Cudi Dağı’ndaki binlerce meşe ağacının kömür ocaklarının açılması için kesildiğini ve maden ocaklarının birçoğunun kaçak olarak işletildiğini iddia eden CHP il başkanı Cangir Bilin, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın babası Mardin bağımsız eski Milletvekili Süleyman Bölünmez tarafından maden ocaklarının işletildiğini iddia etti.

“100 KAMYONDAN FAZLA AĞACIN KESİLDİĞİNİ GÖRDÜM”

AKP'li vekil Ceyda Bölünmez'in eski vekil olan babası Süleyman Bölünmez'in akaryakıt kaçakçılığından hüküm giymesi sonrasında maden işine girdiğini belirten CHP Şırnak il başkanı Cangir Bilin, şunları söyledi:

* Cudi Dağı eteklerinde meşe ağaçları var çok yüksek sayıda ağaçların kesildiği doğrudur. Benim gördüğüm 100 kamyondan fazla ağacın kesildiğini gördüm. Orada kömür ocakları açılıyor ve birçoğu kaçak olarak işletiliyor.

* Bu işi yapan kişide AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez'in babası Mardin eski bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez'dir. Süleyman Bölünmez'in Şırnak'ta ve Silopi'de ekipleri var. Kömür ocaklarının açılması, maden arama, baraj yapımı ve yol çalışmalarından dolayı binlerce ağacın kesilmesine devlet göz yumuyor.

* Bu kesimlerle ilgili ne Orman Bölge Müdürlüğündeki yetkililer nede başka bir yetkili bir kez dahi rapor tutmamış. Cudi Dağı’ndaki meşe ağaçlarının yüzde 90'nını maden şirketi işletenler tarafından kesiliyor.

* Bu maden ocakları bölgemize çok büyük zarar verdi. Maden ocaklarından çıkan duman o kadar yoğun ki bu da doğaya ve insanlara çok büyük zarar veriyor. Ağaç kesimleriyle ilgili şikayetlerde oldu ama maalesef herhangi bir sonuç alınamadı.