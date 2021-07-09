AKP’li yönetim İBB şirketlerinin vergi borcunu da ödememiş! 800 milyonluk borç yapılandırıldı

Fortune 500 Türkiye’ye 2019 yılında 6 iştirak şirketi ile giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında bu sayıyı 10'a çıkardı. 2020 net satış rakamlarına göre yapılan değerlendirmede listede İGDAŞ, İSPER, İSTAÇ, Metro İstanbul, KİPTAŞ, İSTGÜVEN, İSFALT, Ağaç A.Ş, İSTON ve İstanbul Halk Ekmek A.Ş yer aldı.

Listeye yeni giren şirketler geçtiğimiz dönemde zararda olan Halk Ekmek, Ağaç A.Ş, İSTON ve İSFALT oldu. İBB iştirak şirketlerinden sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, SÖZCÜ'ye geçmiş dönemde şirketlerin içinde bulunduğu mali tablo ve yaşanan değişim ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

11 ŞİRKET ZARARDAYDI

Göreve geldiklerinden şirketlerde ve belediyenin tamamında çok kötü bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Yıldız “Borçlu bir belediye vardı karşımızda. Adeta hareket edemez hale gelmişti, eş güdüm yoktu. 23 Haziran'dan sonra geldiğimizde 28 şirketin 11'i zarardaydı” dedi.

İHALEYE GİRME ŞANSI YOKTU

Yıldız, şirketlerin geçmişten gelen vade farkı ile birlikte 800 milyon lira civarında birikmiş sigorta ve vergi borcu bulunduğuna dikkat çekerek “Bugün ilk 500'e giren şirketlerin çoğu vergi ve sigorta borcu içindeydi. İSFALT'ın 200-300 milyon liraya yakın kamuya borcu vardı. İSFALT bugün listede. Şirketlerin vergi borcu olması, belediyenin ihalelerine girememeleri anlamına geliyor. Hiçbir kamu ihalesine de giremiyorlardı. İSFALT, İSTON, Ağaç A.Ş gibi şirketlerin kuruluş amacı belediyenin işlerini yapmak. Belediye hizmetlerinin tamamlayıcısı, icraatçısı olarak kurulmuş bu şirketler öyle bir hale gelmişti ki belediyenin ihalesine girip işi alma şansı yoktu” diye konuştu.

BORÇLAR YAPILANDIRILDI

İBB şirketlerini kendi kaderlerine terkedilmiş durumda bulduklarını dile getiren Yıldız “Biz devraldıktan sonra bütün borçları yapılandırdık ve ödedik. Şu ana yapılandırılan borçların hiçbir gecikmesi yok, o günden sonra ödenmeyen vergi, SGK borcumuz yok. Bütün şirketlerimizi kontrol altına aldık. Biz devraldığımızda 11 şirket zarardaydı. Pandemiye rağmen bu yıl sadece 4 şirketimiz zarar etti. Zararları da düşük. Daha çok pandemi etkiledi. Örneğin pandemi nedeniyle kapalı olan Beltur ve İSPARK zarar eden şirketlerimiz oldular” dedi.

DENETİM FİRMALARI DİRENÇ GÖSTERDİ

Göreve gelir gelmez bütün şirketleri bağımsız denetime açtıklarını belirten Yıldız, başlangıçta bu konuyla ilgili de sıkıntı yaşandığını ifade etti. Yıldız “Bazı denetim firmaları bizimle çalışıp geçmiş dönemi denetlemek istemedi. İlk yıl bir dirençle karşılaştık ama ikinci yıl geldiler. Şirketlerimiz özel sektörden beklenen başarı kıstasını yakaladı artık. Şirketlerde rekabet yaratılamayan çok alan vardı, biz o rekabeti yarattık ve bu da maliyeti düşürdü. Bu şekilde büyük tasarruf sağladık” dedi.