Altay’dan Erdoğan’a ‘şaha kaldırdık’ yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bugüne kadar Türkiye'yi şaha kaldırdık. Meydanlarda, kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık” sözlerini eleştiren Altay, şunları söyledi:

HUZURU, REFAHI KAYBETTİK

– Şaha bir şeyler kalktı ama şaha kalkan Türkiye değil Sayın Erdoğan. Bak şaha kaldırdıklarını tek tek sayayım; enflasyonu şaha kaldırdın, dövizi, faizi şaha kaldırdın, dış ve iç borcu şaha kaldırdın, icra dosyalarının sayısını şaha kaldırdın, işsizliği şaha kaldırdın. Açlığı, kadın cinayetlerini şaha kaldırdın ve 3Y diye geldiğin yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları şaha kaldırdın. Erdoğan dönemi Türkiye'sinde Türkiye şaha kalkmadı ama biraz önce saydığım yolsuzluk, yoksulluk başta olmak üzere millet huzuru, refahı, mutluluğu kaybetti.

HANİ ÖĞRETMENLER ATANACAKTI?

– “İktidarımızda atanmayan öğretmen kalmayacak” dedi. “130 bin Milli Eğitim Bakanlığı açığım var” diyor. Geçtim 700 bin öğretmeni atamaktan 138 bin ata kardeşim, atamadın. Yani verdiğin sözü tutmadın. 3600'ü öğretmenlerimiz için, polislerimiz için, hemşirelerimiz için, din görevlilerimiz için getireceğim diye söz verdin. Getirmedin, sözünü tutmadın. Cemevlerine hukuki statü kazandıracağım diye söz verdin, tutmadın.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİYLE OYNADIN

– “Kişi başına geliri 25 bin dolar yapacağız” dedin. 12 bin dolardan 8 bin dolara düşürdün. İşsizlik yüzde 5'in altına düşecek diye söz verdin, işsizlik reel olarak yüzde 30'lara dayandı. Boyuna başkanını değiştirdiğin TÜİK bile 11-12’den aşağı işsizlik rakamı vermiyor. “Vergi oranlarını düşüreceğim” dedin, her şeyin vergi oranını yükselttin.

– Çocukların hayalleriyle oynadın, 10 milyon tablet dağıtacağım dedin, FATİH Projesi dedin, dağıta dağıta zar zor onu da 500 bini Covid-19 sürecinde olmak üzere 2 milyon tablet dağıttın. “YÖK kalkacak, üniversiteler özerk olacak” dedi. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atadı. “Ekonomik ve sosyal konseyi toplayacağım” dedin, sadece kağıtta kaldı. Güven veren bir adalet vaat etmiştin, korku salan bir adalet ve adliye mekanizmasını Türkiye'nin başına musallat ettin. Eğer çıkar “Ben bunları söylemedim” derse ben de ondan özür dilerim.