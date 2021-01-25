Ankara’da dev operasyon: 51 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 18-24 Ocak tarihleri arasında kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 14 bin 493 kutu kaçak ilaç, 422 bin 540 adet makaron, 3 bin 209 kaçak muhtelif eşya, 2 bin 259 paket kaçak sigara, bin 598 adet kaçak puro, 520 kilogram kaçak tütün, 38 litre kaçak ve sahte içki, 29 adet kaçak cep telefonu ve 466 tarihi eser niteliği olan obje ve sikke ele geçirildi. Polis, operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı. İHA

İlginizi Çekebilir Sahte seyahat belgesi operasyonu! 'Doktor' yakalandı...