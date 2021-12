Annesini aldatan babasını bacağından vurdu

İstanbul’da Habip C. (38), nikahlı eşinden ayrılmadan ikinci bir kadınla yaşamaya başladı. Bu durumu öğrenen nikahlı eş, 19 yaşındaki çocuğuyla birlikte, öteki kadının çalıştığı iş yerini bastı. Kadınlar kavgaya tutuştu. Oğlu babasını bacaklarından vurdu.

Habip ATAM

Olay, Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi'nde 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, Habip C., nikahlı eşinden ayrılmadan başka bir kadınla yaşamaya başladı. Bu durmu öğrenen resmi nikahlı eşi ve oğlu, öteki kadının işyerine gitti. Burada kadınlar kavgaya tutuşunca Habip C. de olay yerine geldi. Bir süre sonra oğlu Muzaffer C. (19) annesini alarak eve döndü.

BABASINI BACAKLARINDAN VURDU

İddiaya göre, Muzaffer C. bir süre sonra tekrar babasının yanına gitti. İki el ateş eden genç, babasını bacaklarından vurdu. Daha sonra iş yerinden çıkmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Muzaffer C. güvenlik görevlilerince durdurulurken, durum sağlık ekiplerine ve polise bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan baba olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Baba Habip C.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, oğlu Muzaffer C.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

