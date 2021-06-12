Asırlık çınar ağaçları ve su kaynakları maden tehdidi altında

Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere Köyü Pınarbaşı bölgesi maden tehdidi ile karşı karşıya. Gizem Madencilik Şirketi'nin 496,42 hektar alanda altın arayacağı haberini alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP ilçe Başkanı Asiye Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bölgeye giderek incelemede bulundu.

“HEM İZNİK GÖLÜNÜ BESLİYOR HEM DE İÇME SUYUNU KARŞILIYOR”

Asırlık çınar ağaçları ile doğal su kaynaklarının bulunduğu maden bölgesinde inceleme yapan Sarıbal, “Türkiye’nin değil, dünyanın belki de en güzel coğrafyası İznik’te. Yaklaşık üç köyü kapsayan 5 bin dönüm üzerinde Gizem Madenciliğin, altın ve bakır arama ruhsatı var. Dünyanın en temiz suyu burada, kayaların içinden çıkmakta. Bu su hem İznik gölünü besliyor hem de İznik’in içme suyunu karşılıyor. Çınar ağaçlarının da bulunduğu bölge doğal bir sit alanı” dedi.

“TOPRAĞIN ÜSTÜ TOPRAĞIN ALTINDAN KIYMETLİDİR”

Bölgenin hükümetin, Devlet Su İşleri’nin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma altına alması gerektiğini belirten Sarıbal şunları söyledi;

* Defalardır söylüyoruz; bu ülke büyük bir kuraklık yaşıyor. Kuraklığın temeli ormanların kesilmesi, su kaynaklarının yok edilmesi. Bursa Valiliği’ni, İznik Kaymakamlığı’nı, İlçe Tarım Müdürlüğü’nü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz.

* Altın ve bakır maden gerekçesiyle bu doğayı, ekosistem, yaşamı katlettirmeyin, öldürtmeyin. Toprağın üstü, toprağın altından kıymetlidir. Özellikle bu havza da yüzyıllardır yetişmiş çınar ağaçları var. Kentlerde çınarlara tarihi ve kültürel miras olarak bakılmaktadır.

* Burada yüzlerce bu mirastan var. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne sesleniyorum; asırlık çınar ağaçlarını kayıt altına alıp tarihi anıt ağaç olarak işaretlemelerini ve kimsenin dokunmaması gerektiğini belirtmek istiyorum.

“DOĞA VE İNSAN İÇİN BÜYÜK BİR YIKIM OLACAK”

CHP İznik ilçe Başkanı Asiye Çalışkan ise “İlk etapta Hisardere Köyü’nde maden aranacağı ardından da Dereköy ve İhsaniye köylerini de içine alacak şekilde maden sahasının büyütüleceğini öğrendik. Bölgede belki de bin yıllık çınar ağaçları ve köyü besleyen su kaynakları bulunmakta. Maden faaliyeti başlarsa doğa ve insan hayatı için büyük bir yıkım olacak” ifadelerini kullandı.

ÇED SÜRECİNİ BAŞLATTI

Gizem Madencilik; Hisardere, İhsaniye Köyü’nü kapsayan 496 hektar alanda etkileyecek altın ve bakır arama çalışmaları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı.