Ataşehir Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık daireler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecek dairelerin ihalesi 09 Şubat Salı günü saat 11:00&#8217;de gerçekleştirilecek.. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6228855}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/atasehir-belediyesinden-3-yilligina-kiralik-daireler-6228855');aip2('newsArticle', {"identifier":6228855,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/atasehir-belediyesinden-3-yilligina-kiralik-daireler-6228855/","headline":"Atau015fehir Belediyesi&#8217;nden 3 yu0131llu0131u011fu0131na kiralu0131k daireler","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/26/iecrop/ihale-shutter_16_9_1611649789.jpg","author":"Okan u00c7alu0131k","datePublished":"2021-01-26 11:30:31","dateModified":"2021-01-26 11:30:31","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":447}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/atasehir-belediyesinden-3-yilligina-kiralik-daireler-6228855/');