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Ataşehir Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık daireler

Ataşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 15 adet daireyi açık arttırma usulü ile kiraya veriyor.

Güncellenme: 11:30, 26/01/2021
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Ataşehir Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık daireler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecek dairelerin ihalesi 09 Şubat Salı günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

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