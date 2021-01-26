Ataşehir Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık daireler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecek dairelerin ihalesi 09 Şubat Salı günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

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