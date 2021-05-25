Aygün: Mahkeme beni akladı, Yavaş: Değişen bir şey yok!

Ankara eski Ticaret Odası Başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara'da yaptırdığı 27'şer katlı TOGO Kuleleri, Danıştay'ın gizli emsal artışının usulsüzlüğü, şehircilik ilkelerine aykırılık ve binanın kaçak inşa edildiği gerekçeleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Aygün, Ankara 17. Bölge İdare Mahkemesi'nin kulelerle ilgili üç ayrı karar verdiğini söyledi. Aygün “Haklılığım ortaya çıktı. Belediyenin, ruhsatımı iade etmesi gerekiyor” dedi.

Buna karşın Ankara Büyükşehir Belediye yetkilileri ise “Kararının gerekçesi; konunun esasına ilişkin olmayıp yalnızca şekle ilişkindir. Verilen bu yargı kararları ile şirketin haklılığı ortaya konmamış, aksine mahkeme kararlarının gerekçelerinde de bahsedildiği gibi dava konusu yapının plan iptalinin kesinleşmesi ile birlikte ruhsatsız yani kaçak duruma düştüğünün sabit hale geldiğini” söylediler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 20 bin metrekare yapılması gereken binanın 120 bin metrekareye haksız olarak çıkarıldığını açıklamıştı. Belediye yetkililerine göre TOGO kuleleriyle ilgili yeni bir karar alınacak. Belediyeye göre TOGO binalarının hukuka aykırı pozisyonunda en ufak bir değişiklik yok.