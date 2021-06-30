Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun elindeki bıçakla çevredekilere saldırması sonucu kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memuru yaralandı. Yaşanan dehşet kavga sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı.

5 KİŞİYİ YARALADI

Olay, saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti. Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara bıçak ile saldırarak 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Polis ekipleri restorana girerek kavgayı ayırmaya çalışsa da saldırganlığından vazgeçmeyen ve direnen Furkan Çalıkoğlu bu defa elindeki bıçak ile polislere saldırdı. Yaşanan arbede sonucu 7 polis memuru bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alındı. Furkan Çalıkoğlu'nu özel harekat polisleri teslim aldı.

Restoranda polis ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri bıçaklı saldırgan Furkan Çalıkoğlu'nu mekana girerek etkisiz hale getirdi. Olay sonrası gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

‘MEKANDA SALDIRIYA UĞRADIK’

Gözaltına alınan Ayşegül Çınar, karakola girişi öncesi kameralara dönerek, ”Merhaba, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı, bizi şimdi alıkoyuyorlar” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu 3 ay önce de uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınmıştı. 7 Mart 2021 tarihinde Beşiktaş'ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulunduran ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Otomobilinde bulunan uyuşturucunun ise sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nu tarafından aracına koyulduğunu iddia etmişti.

Kavgada yaralanan 5 otel çalışanı ve 7 polis memurunun ufak sıyrıklarla yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)