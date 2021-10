Bakan Pakdemirli: Kariyer dediğiniz aslında kaderdir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ben küçük yaştan beri başarılı insanların yöntemini gözlemlemeye çalıştım. Kariyer dediğiniz aslında kaderdir. Siz kaderin size çizdiği yolda ne kadar çok donanımlıysanız yol ayrımlarında yaptığınız seçimlerden en karlı çıkan siz olursunuz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fahri doktora takdim töreninin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 2021- 2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı törende AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gençlere seslenerek şunları söyledi:

* Ben küçük yaştan beri başarılı insanların yöntemini gözlemlemeye çalıştım. Kariyer dediğiniz aslında kaderdir. Siz kaderin size çizdiği yolda ne kadar çok donanımlıysanız yol ayrımlarında yaptığınız seçimlerden en karlı çıkan siz olursunuz. Multidisipliner olmak, çok şeyle uğraşmak hayatta çok büyük faydaları olabilecek bir şeydir.

* Hayatta her zaman başarı yok. Başarı kadar başarısızlıklar da vardır. Önemli olan başarısızlıklardan ders almak, yılmadan ilerlemektir. Zamanı iyi kullanmak oldukça önemli. Hayattaki en kıt kaynaklarımızdan biri zamandır. İnanamayacağınız bir hızla zaman geçiyor. Analitik yönünüzü mutlaka geliştirin.

KURUM: ADALETİ VE EŞİT EĞİTİM HAKKINI GETİRDİK

Yeni akademik yılda bilim insanlarına ve öğrencilere başarılar dileyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şöyle konuştu:

* Biz üniversitelerimizi sadece eğitim veren yerler olarak değil, aynı zamanda medeniyetimizin inşasını gerçekleştirecek genç beyinlerin, sağlıklı nesillerin yetiştiği merkezler olarak görüyoruz. Hamdolsun, son 20 yılda, Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde eğitime, öğretime, üniversitelerimize çok büyük yatırımlar yaptık.

* 2002 yılında 76 olan üniversite sayımızı 207’ye çıkardık. Ülkemizin dört bir yanında kurduğumuz üniversitelerle ihtisaslaşmayı her şehrimizde yaygınlaştırdık. Akademik personel sayımızı 70 binden 180 binin üzerine çıkarttık.

* Eğitim-öğretim hayatında yaşanan eşitsizliklere ve hukuksuzluklara son vererek üniversitelerde adaleti ve eşit eğitim hakkını getirdik. Bugün Türkiye, kendi evlatlarının yanında, dünyanın dört bir yanından toplamda 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Üniversitelerimiz, uluslararası eğitim alanında büyük başarılara imza atıyor.

“GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMELİYİZ”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin köklü eğitim geçmişiyle kendi gelenekleri ve değerleriyle eğitim kurumları arasında seçkin yere sahip olduğunu belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

* Ürettiği değerlerle yetiştirdiği uzmanlarla hem İzmir’imizin hem de ülkemizin bilim ve akademi hayatına çok önemli katkılar sağlıyor. Geniş eğitim kadrosuyla İzmir’in dört bir yanında, onlarca enstitü ve fakülteleriyle 50’yi aşkın uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim ve öğretim anlayışını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

* Bu yıl İzmir’imizin kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümüydü. Ecdadımız, dedelerimiz bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler, şehit oldular. Biz de bu milli mücadelemizden büyük dersler çıkarmalı, bölgemizde ve dünyada güçlü bir ülke olmalı, geleceğe emin adımlarla yürümeliyiz.

“TÜKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ’DE AVRUPA’DA 5’İNCİ SIRADA”

Törende ‘yeşil kalkınma’ konusuna da değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

* Dünya yeni bir dönemi yaşamaktadır. Bu sürecin lider ülkelerinden bir tanesi Türkiye olmalıdır. Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerindeki ‘Sıfır Atık Projesi’ ve kazanımlarımız ortada. Eko-etiket, depozito iade sistemi, bisikletli ulaşım gibi uygulamalarımız hali hazırda devam ediyor. Şimdi tüm sektörlerde yeni fikirleri ortaya çıkaracak, çevreci teknolojileri ve inovasyonu geliştireceğiz.

* ‘Yeşil kalkınma devrimi’ ile birlikte iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara erişimimiz kolaylaşacak, ticarette rekabet gücümüz artacak. Enerji, ulaştırma, sanayi, atık ve inşaat sektörlerinde düşük karbon teknolojilerine yatırım ve finansman imkanları güçlenecek. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sırada yer alan ülkemiz, bu potansiyeliyle enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak.

* Yeşil kalkınma hedefimiz çerçevesinde yapacağımız her yatırım, sürdürülebilir enerjide, enerji verimliliğinde, çevre dostu şehir altyapılarının geliştirilmesinde, atık ve geri dönüşümde yeni istihdam alanları oluşturacak. Bugünden itibaren 207 üniversite kampüsümüzün tamamını ‘İklim Dostu Kampüs’ yapmak için kolları sıvıyoruz. Artık her bir öğrencimiz, her bir gencimiz yeşil dönüşüm çalışmalarımızın parçası olacak.

* Yine ‘Sıfır Atık Üniversite’ hedefiyle tüm eğitim alanlarımızda yeni bir döneme gireceğiz. Burada da üniversitelerimizin, kıymetli hocalarımızın geliştirdiği çevre dostu teknolojilerden istifade edeceğiz. Bu teknolojilerin diğer sektörlere dağılmasını sağlayacağız. Gençlerimizin her biri birer iklim dostu, iklim gönüllüsü, iklim elçisi. Gençler bizim yol arkadaşımız. Milyonlarca gencimizi harekete geçirecek ilk adımı atıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi’ni ‘Sıfır Atık’ ve ‘İklim Dostu’ üniversite yapıyoruz. DHA