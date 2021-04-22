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Balıkesir’de korkutan deprem… Son depremler

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme: 01:14, 22/04/2021
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Balıkesir’de korkutan deprem… Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Derinliği 7 kilometre olarak hesaplanan deprem, Sandırgı ile çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 12.4 kilometre olarak tespit etti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Yayınlanma Tarihi:00:26,