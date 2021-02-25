Baraj doluluk oranı son bir ayda yüzde 15 arttı

Şubat ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcak havalar ile giren ancak son dönemdeki yağışlar sayesinde tekrar yükselişe geçen İstanbul ve Bursa barajlarında su seviyesinin son bir 1 ayda yüzde 15 artması sevindirdi.

BARAJ DOLULUĞU 2 KAT ARTTI

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 34, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 31 olarak tespit edildi. Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile Temmuz ayı ortalarına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Geçen yıl bu aylarda yüzde 39 olarak ölçülen Doğancı Barajının doluluk oranı, bu sene yüzde 34 olarak ölçüldü. Nilüfer Barajı ise geçen yıl şubat ayında yüzde 16 doluluğa sahipken, 2021 yılında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki artış ise drone ile yapılan çekimlerle görüntülendi. İHA

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul barajlarında 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen

doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 54.07 seviyesine çıktı. Bu oran son 6 ayın zirvesi olduğu görüldü. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı ise şöyle olmuştu:

“Ağustos 51.90, Eylül 41.95, Ekim 33.52, Kasım 27.26, Aralık 22.32, Ocak 40.39”

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

– Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 63.90

– Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 37.38

– Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 29.17

– Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 56.76

– Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 58.78

– Terkos barajı doluluk oranı yüzde 50.57

– Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 63.47

– Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 62.30

– Darlık barajı doluluk oranı yüzde 59.43

– Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 64.24

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