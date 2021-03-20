Basın Konseyi’nden sert tepki: Zavallılar

Basın Konseyi’nden yapılan açıklama şöyle;

* Türk basınının usta kalemi Bekir Coşkun'un, İzmir'de adını taşıyan parka dikilen heykeli, gazeteci düşmanı vandalların saldırısına uğramıştır.

* Buca Belediyesi'nin düzenleyip açılışa hazırladığı Bekir Coşkun Parkı'na dikilen, geçen ekim ayında kaybettiğimiz duayen gazetecinin bronz heykeline saldıranlar, yüz bölümünü çekiç darbeleriyle tahrip edip kaçmıştır.

* Bu saldırı, iktidar partisine mensup bir milletvekilinin Bekir Coşkun Parkı'nı ve heykeli hedef gösteren açıklamasının ardından gerçekleşmiş ve saldırganlar nedense yakalanmamıştır.

* Bekir Coşkun, meslek yaşamı boyunca halkın gerçekleri öğrenmesi için mücadele etmiş; bilimi ve toplum aydınlanmasını öncelemiş; şiirsel üslupla kaleme aldığı yazılarıyla halkın gönlünde yer edinen mesleğinin yüz akı bir gazetecidir. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerleriyle sorunu olanlar, ülkenin kaynaklarını ve doğayı talan edenler elbette Bekir Coşkun'dan ve onun gibi gazetecilerden hep nefret etmiştir.

* Usta gazeteci Bekir Coşkun'un heykeline saldıranlar ve azmettirenler unutulmasın ki halkın gerçekleri öğrenmesinden korkan; vefat etmiş gerçek gazetecilerin adına ve heykeline bile düşman olan zavallılardır.

* Basın Konseyi olarak, vefatıyla basınımızda yeri zor doldurulacak boşluk bırakan usta gazeteci Bekir Coşkun'un heykeline yapılan, korkaklığın ve nefretin göstergesi bu saldırıyı kınıyoruz.