Bekir Coşkun’un adı yaşatılıyor

Törende parkın açılışını Coşkun'un eşi Andree Coşkun ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen birlikte yaptı.

Andree Coşkun, eşinin doğa sevgisini anlatmak için bir ömür harcadığını belirterek “Bu park, insanlara, çocuklara, tüm canlılara ve başka ‘Pako'lara kucak açacak. O hep insan, hayvan, doğa, vatan sevgisi ve dik duruşu ile anılacak. Türk basınının onuru, gururu oldu. Eminim ki Bekir bunları görüyor” dedi.

CHP'li Taşdelen de “Bekir Coşkun benim için bir ağabeydir, baba dostudur. Cumhuriyet, Atatürk ve halkının sevdalısı, bükülmez bir kalemdir. Onun yürekten inandığı, laik ve aydınlık Cumhuriyet yolunda yürümeye devam edeceğiz” dedi. Açılış törenine CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve kalabalık bir vatandaş topluluğu da katıldı.