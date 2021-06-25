Bingöl’de 5.2 büyüklüğünde deprem! İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

AFAD verilerine göre, Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21:28’de büyük bir deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 15.51 kilometre derinliğinde oldu.

KANDİLLİ: 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde olduğunu aktardı. Kandilli’nin verilerine göre, 5.3 büyüklüğündeki deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

FAHRETTİN ALTUN: TEYAKKUZDAYIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bingöl’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çevre illerde de hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çataklı, paylaşımında “Bingöl – Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AFAD: İLÇE VE KÖYLERDE TARAMALAR SÜRÜYOR

İlk açıklamasında gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD, yeni açıklamasında “Geçmiş olsun Bingöl. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

ARTÇI SARSINTILAR MEYDANA GELİYOR

Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını duyuran AFAD, şu açıklamayı yaptı:

* Bingöl’ün Kiğı ilçesinde bugün saat 21.28’de Mw 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

* Yerin 15.51 km derininde meydana gelen bu depremin, en yakın yerleşim birimi olan Kiğı ilçesi, Aşağı Serinyer köyüne uzaklığı 2.28 km’dir.

* Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır.

* Diyarbakır ve Erzurum il AFAD Müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.

VALİLİK: CAN VEYA MAL KAYBI YOK

Bingöl Valiliği’nden deprem ilgili yapılan açıklamada “İlimizde 25 Haziran 2021 tarihinde saat 21:28’de merkez üssü Kiğı olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde ve diğer ilçelerimizde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” denildi.

GEÇEN YIL 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde yerin 8.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem 20 saniye sürmüştü.

Deprem Adıyaman, Adana, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli gibi birçok ilin yanı sıra Irak, İsrail Lübnan ve Suriye’de de hissedilmişti.

Resmi açıklamalara göre, depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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