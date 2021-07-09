Bodrum’da kamu mallarının satış pankartlarını zabıta topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hazine arazilerinin satışa çıkarıldığını duyuran pankartların 2 bin 500 yıllık Antik Tiyatro'nun girişine ve Bodrum caddelerine asılmasının ardından zabıta ekipleri pankartları topladı.

Üzerinde “Bodrum Göl ve Konacık'ta 5 Muhtelif Arsa, 6.068.964 TL’den başlayan fiyatlarla açık artırma ile 8 Temmuz 2021 tarihinde satışa sunuluyor” yazılı pankartlar Bodrum Belediyesi'ne ait sosyal medyadan “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, yol kenarlarına gelişigüzel izinsiz asılan ve görüntü kirliliğine neden olan pankartları topladı” açıklaması ile paylaşıldı.

“AKLIMIZA ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNDEKİ HİKAYEYİ GETİRDİLER”

Bodrum İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber yaptığı açıklamada “Aklımıza Şener Şen’in Züğürt Ağa filmindeki hikaye geliyor. Şimdi soruyorum Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi ve dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum’um satışı ne zaman olacak? Aylardır Bodrum altyapısının daha fazla yapılaşmayı ve daha fazla nüfusu kaldırmayacağını dillendirirken Konacık ve Göl’de başkaca kamu idaresi mallarının satışa çıkarıldığını bu afiş ile öğrenmiş olduk. Kamu idaresi malları satışında değil de, bilimde, teknolojide, üretimde, eğitimde, refahta rekora koşuyor olsaydık. Mesela ithalatta değil de ihracatta o rekorları kırsaydık keşke” dedi.

PATRON ÇILDIRDI ARKADAŞLAR

Kanber açıklamasının devamında ise “Kontrolsüzce yapılan kamu idaresi taşınmaz satışları yönetim yoksunluğunu ortaya koymaktadır ve mevcut iktidarın bu saatten sonra ülkemize hiçbir fayda sağlayamacağı da aşikardır. Daha açık ifadeyle “Patron çıldırdı” Arkadaşlar! Su alan geminin malları sudan ucuz fiyatlarla satılmaya başlandıysa o gemiyi sağ salim güvenli limana ulaştırmak da Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde partimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.