Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 51 kişi adliyede

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından önceki gün Boğaziçi Üniversitesi'nde 159 kişi ve dün Kadıköy'de 104 kişi gözaltına alınmıştı. Önceki gün gözaltına alınan 159 kişiden 10'u hakkında ev hapsi verilmiş, 98 kişi ise serbest bırakılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 51 kişi ise bugün adliyeye gönderildi.

Kadıköy'de dün akşam düzenlenen eylemle ilgili olarak ise 105 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 85'i serbest kalırken, 23 kişinin Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. İki günde gözaltına alınan 263 kişiden 10'u hakkında ev hapsi verilirken, 179 kişi serbest kaldı. 51 kişi ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.