Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden rektör eylemi: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, AKP’den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepkisini sürdürüyor. Rektörlük binası önünde cübbelerini giyerek toplanan öğretim üyeleri, burada bildirilerini okuyarak “Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, bu atamayı reddetmektedir. Bugüne, yani 22 Ocak’a kadar üniversitemizde rektör yardımcılığı görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif iradenin başarısıdır” ifadelerine yer verdi.

BİR HAFTADA YAPILANLAR ANLATILDI

“Yöneticilerin liyakat kıstaslarına uygun olarak demokratik yöntemlerle belirlenmesi, hem bilimsel üretim, hem de eğitim kalitesi açısından elzemdir. Bundan vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz” diyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bir hafta içinde atılan adımları şöyle anlattı:

* Hocalar olarak rektörlük binasının önünde her gün gerçekleştirdiğimiz öğle nöbetleri bu hafta da soğuğa rağmen devam etti.

* Üniversitenin tüm bileşenleri taleplerini ve nasıl bir üniversite istediklerini tartıştıkları toplantılar gerçekleştirdiler. Bu toplantılarda vurgulanan noktaları karşılıklı olarak paylaştık. Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişiminin 15 Ocak’ta yaptığı basın açıklamasına hocalar ve öğrenciler destek verdiler.

* Boğaziçi öğrencilerinin önerdiği Kelepçesiz Üniversite Açık Ders dizisi, 15 ve 17 Ocak’ta iki öğretim üyemizin gerçekleştirdiği derslerle başladı. Hem akademik, hem de güncel konularda tartışma platformu yaratan bu derslere önümüzdeki haftalarda devam edilecek.

* Hocalar ve öğrenciler bu hafta da birçok basın ve yayın organında demokratik üniversite yönetimi ve Boğaziçi Üniversitesinin akademik hayatı üzerine görüş bildirmeye devam etti. TUBA’nın Kasım 2020’de yayınladığı ‘Türkiye Bilim Raporu’ da dahil olmak üzere Boğaziçi hakkında dolaşıma sokulan birçok gerçek dışı iddia çürütüldü.

“EYLEME KATILAN ODTÜ ÖĞRENCİ ASİSTANLARI İŞTEN ATILDI”

* Berlin, Paris, New York, Sidney gibi birçok kentte mezunlarımızın öncülüğünde gerçekleştirilen dayanışma eylemleri artarak devam etti; mezunların başlattığı destek kampanyası 4700 imzaya ulaştı. ODTÜ öğretim görevlileri ile bir görüşme gerçekleşti. MESA, Scholars at Risk, EuroMed Rights, PEN America da dahil olmak üzere birçok kuruluş Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasını ve kampüste süregelen polis varlığını kabul edilemez bulduklarını açıkladı.

* Bu hafta da hiçbir surette mazur görülemeyecek birçok üzücü olay gerçekleşti: ODTÜ’de öğrenci asistanları Boğaziçi’ne destek vermek için katıldıkları eylemden dolayı işten atıldılar; farklı üniversitelerdeki öğrencilerin Boğaziçi’ne destek toplantıları güvenlik güçlerinin gölgesinde gerçekleşti; 15 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından gerçekleştirilen destek eylemine katılmak isteyen mezunlar okula alınmadı; mezunlara destek vermek isteyen hocalar da polis tacizi ile karşılaştılar. Üniversitenin etrafındaki polis ablukası bu hafta da devam etti.

“ABLUKA KALDIRILSIN”

Akademisyenler, “Öncelikli olarak üniversitemizi ve Rumeli Hisarüstü mahallesini çevreleyen ağır polis ablukasının derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Özerk ve demokratik üniversite mücadelemize devam ediyoruz. Buradayız, kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.