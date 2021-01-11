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Boğaziçili öğrenciler: Rektörlüğün helvası kavruluyor

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerine rektör olarak atanan Melih Bulu’yu protesto etmek amacıyla helva kavurdu. Öğrenciler, “Şu anda rektörlüğün helvası kavruluyor” diyerek tepkilerini dile getirdi. Ardından yoga yaparak protestolarına devam etti.

Güncellenme: 21:51, 11/01/2021
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya öğrencilerin tepkisi 8'inci gününde devam ediyor. Boğaziçili öğrenciler üniversite kampüsünde küçük bir tüp üzerinde tencere içinde helva kavurdu.

O anlarda öğrencilerin, “Şu anda rektörlüğün helvası kavruluyor” diyerek tepkilerini dile getirdiği duyuldu.

 YOGA YAPARAK PROTESTOYA DEVAM ETTİLER

Helva kavurduktan sonra programlarına devam eden öğrenciler kampüsteki rektörlük binası önünde yoga yaparak Bulu’yu protesto etti.

Yere serilen büyük bir mat üzerine oturan öğrencilerin eğitmen eşliğinde yoga yaptığı ve ara ara “Kayyum rektör istemiyoruz” diyerek slogan attıkları görüldü.

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