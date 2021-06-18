Boğaziçililerden Melih Bulu’ya ‘intihal’ protestosu

Boğaziçili öğrenci ve akademisyenler, rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik kampüs içinde sürdürdükleri protestolara bugün de devam etti. Nöbetlerinin 113'üncü gününde olan akademisyenler, Güney Kampüste bulunan rektörlük binasına sırtlarını döndü, basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından protesto alkışlarla son buldu.

TIRNAK İŞARETLERİYLE GÖNDERMEDE BULUNDULAR

Öte yandan Boğaziçi'nin Berlin'deki mezunlarından gelen kartondan tırnak işaretleri törenle akademisyenlere ve öğrencilere teslim edildi. Rektör atanan Melih Bulu'nun tezlerindeki intihal iddiaları hatırlatılarak, “2 Ocak'ta okulumuz binasına rektör diye koydukları Melih Bulu adlı şahsın, intihallerinde yaptığı emek hırsızlığını unutmadık. Mezunlarımız bu işin peşinde ve dosyayı açıyorlar. Bize, hocalarımız aracılığıyla, eğitim hayatımız boyunca kullanmayı sakın, ne olursa olsun unutmayalım diye bu tırnak işaretlerini ilettiler. Biz de, bu tırnak işaretine ihtiyaç duyan kendini bilmezlere yetiştireceğiz bunları. Tırnaklara, emek hırsızlığı ve intihalleriyle bilinen Melih Bulu'nun baya ihtiyacı var” açıklaması yapıldı.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİNDEN AKADEMİSYENLERE ÖDÜL

Altı aydır direnişlerini sürdürdüklerini belirten akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri olarak İnsan Hakları Derneği'nin 19'uncu Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldüklerini açıkladı.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Akademisyenler, taleplerini şöyle sıraladı:

* Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Yabancı Diller Yüksek Okulu da dahil olmak üzere üniversitemizdeki tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörleri seçimle göreve gelmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlerimiz ve Mühendislik Fakültemizin seçilmiş dekanı bir an önce görevlerine atanmalıdır. Bir kez daha atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez'in, bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi'ne atanmış Selami Kuran ve görevlendirilmiş Muzaffer Eroğlu'nun istifasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!

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