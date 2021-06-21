Bu proje Marmara’nın ölüm fermanı olacak!

İktidarın 26 Haziran'da ilk kazmayı vurmaya hazırlandığı Kanal İstanbul projesine Türkiye'nin dört bir yanından itiraz yükseldi. 26 sivil toplum kuruluşu (STK), “Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu” kurdu. STK'lar, “İstanbul halkının karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz” diyerek imza kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede 20 bin imzaya ulaştı. 25 bin imzaya ulaşmayı hedefleyen STK'lar, Kanal İstanbul'a itiraz gerekçelerini şöyle sıraladı:

– Kanal İstanbul ile 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık bedel yüklenecek. İnsanlar açlıktan intihar ederken kimin için vatandaşın sırtına bu proje yükleniyor?

– İstanbul susuzluğa mahkum olacak. Kanal, İstanbul için bitki ve hayvan soykırımı demek. Proje, binlerce yıllık kent belleğine ihanet edecek. İstanbul Belediyesi'ne 35 milyar liralık yük gelecek.

DEPREM VURGUSU

– Kanal İstanbul projesiyle 8 milyon nüfus bir adaya hapsolacak. Deprem anında bu nüfusun can güvenliği nasıl sağlanacak?

– Proje hayata geçerse Marmara Denizi ve balıkçılık yok olacak. Uzmanlara göre, derinliği 25 metre olan kanal açıldığında Karadeniz suyu hızla Marmara'ya akacak, zaten can çekişmekte olan Marmara Denizi'nin ölüm fermanı verilmiş olacak.

– Kanal İstanbul projesiyle maneviyat da darbe alacak. Onlarca mezarlık nakledilecek. Halka bu kötülüğün yapılması kabul edilemez.

İşte imza atan STK'lar:

Akhisar Çevre Derneği, Antalya Ekoloji Meclisi, Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği, Bakırköy Kent Savunması, Çukurova İnsan Tohum Toprak Atölyeleri, Doğanın Çocukları, Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi, Florya ve Atatürk Ormanı Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu, Kent Enstitüleri, Kuzey Ormanları Savunması, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Muğla Çevre Platformu, Salda Gölü Koruma Derneği, Turgutlu Çevre Platformu, Validebağ Savunması ve Yenifoça Forum.

İstanbul'un gündeminde işsizlik yoksulluk var, ‘Beton kanal' yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı için gittiği Gaziantep'te Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. İmamoğlu, Halk TV'de katıldığı programda şunları söyledi: “Pandemiyi yaşamış, işsizliği tavan yapmış, yoksulluğun ne yazık ki en üste çıktığı bir şehirde bütün bu ekonomik sorunlar varken kimin aklına böyle bir şey gelir? ‘Kanal' deseniz o bile aklına gelmez. İstanbullunun umurunda değil. Bu sadece ve sadece bir çıkar grubunun para kazanmak olarak gördüğü bir çalışma. İstanbul'un gündeminde az önce saydığım şeyler vardır, ‘Beton Kanal' yoktur. Beton kanalın bütün sıkıntılarını ben anlatıyorum. Bu işe niyet eden, bu projeye para veririm, bu ülkeyi borçlandırırım diyen her akılın oturup bin kez daha düşünmesini öneririm.”