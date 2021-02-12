Bugüne özel en anlamlı Cuma mesajları: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi bir cuma gününe daha erişti. Milyonlarca Müslüman Cuma günü camilerde topluca namazını kılar, duasını eder. Haberimizde SMS, Facebook ve WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz en anlamlı cuma mesajlarını bulabileceksiniz…

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HAFTANIN CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi en popüler konuları arasında yer alıyor. Cuma mesajları ile günün maneviyatını en anlamlı şekilde sevdiklerinize iletebilirsiniz. Cuma günleri, İslam alemin yüzlerce yıldır büyük bir öneme sahipti. Müslüman alemi için günlerin en hayırlısı olarak kabul edilen cuma günleri ibadetlerin de yoğunlaştığı gündür. Bu mübarek günde müminler yakınlarına en iyi dileklerini ve en içten dualarını iletmek ister. Cuma günü rahmet, bereket ve faziletlerini aktarmak için eş, dost ve akrabalarımıza cuma mesajları göndererek hem onları hatırlıyoruz. İşte 29 Ocak resimli ve en anlamlı Cuma mesajları…

Günler bize dostların güzelliğiyle, dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumamız mübarek olsun.

Ne ev sahibiyim bu alemde, nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı, nurlu cumalar.

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Hayırlı Cumalar.

Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Rabbim çok yorgunum. Bana bütün haberlerin en güzelini gönder. Üzerime bir iyilik ve güzellik ver, hiç ummadığım sevinç nasip et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya Rabbi, Zatını seyran ettir, kendine hayran ettir, öyle yaşat ki bizi, ömrümüzün kalan kısmına ebedi bayram ettir. Hayırlı Cumalar.

Ey Cuma! Öyle bir gelişle gel ki; Kapkara kalplere nur, hırstan kör olmuş gözlere fer, mühürlenmiş kulaklara çığlık, basiretsiz akıllara idrak, zulme sessiz kalan yığınlara feraset, kilitlenmiş vicdanlara, anahtar ol. Cumamız mübarek olsun.

Allah; Ömrünü zeytin ağacının ömrü gibi uzun, bedenini zeytinyağı gibi sıhhatli, yuvanı zeytin taneleri gibi bereketli yapsın. Hayırlı Nurlu Cumalar dilerim.

Hayırlar feth ola, şerler def ola, gönüller handan ola, hastalar şifa ola, dertliler deva ola, borçlular eda ola, kalplerimiz mesrur, ayıplarımız mestur, günahlarımız mağfur, dünyamız mamur, ahiretimiz mamur, içimiz, dışımız pürnur ola, ahir ve akıbetimiz hayrola. Cumamız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım, inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizi İslam yolundan ayırma. Hayırlı cumalar dilerim.

Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz her ne varsa olması dileğiyle hayırlı cumalar. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı cumalar.

Her gününüz hayır, her gününüz bereket, barış, huzur, kardeşlik ve güzelliklerle dolsun. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

Allah'ım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı cumalar.

Allah'ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar.

CUMA NAMAZI SAATLERİ 12 ŞUBAT



İSTANBUL: 13:23

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