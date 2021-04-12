CHP ‘128 milyar dolar’ için TBMM’de genel görüşme isteyecek

CHP, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesi ile “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin yasaklanması konularının değerlendirilmesi için yarın TBMM'de genel görüşme açılmasını isteyecek.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan genel görüşme önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önergenin gerekçesinde, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarlık rezervin kimlere hangi yöntemle satıldığının uzun süredir gündeme getirilmesine karşın, kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapılmadığı, son olarak da “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin toplatılması yoluna gidildiğine dikkat çekildi. Önergede şu görüşlere yer verildi.

60 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ AÇIĞI

– Merkez Bankası’nın 60 milyar dolar civarında bir döviz açığı bulunmaktadır. MB'ye reeskont kredisi, borçlanma ve benzeri yollarla gelen döviz ve altınlarla, bilinen yollardan çıkan dövizi karşılaştırdığımızda ortaya 128 milyar dolarlık açıklanamayan kayıp çıkmaktadır. Bu paranın nereye gittiğini sormak bir yurttaşlık görevidir.

– 128 milyar dolar nerededir, kimlere hangi yollarla satılmış ya da aktarılmıştır?

– 128 milyar doların kaybolduğu dönemde ekonomiden sorumlu olan bakan şimdi nerededir? Ortadan kaybolmak sorumluluktan kurtulmaya yeter mi?

– “128 milyar dolar nerede” sorusu” yüzünden cumhuriyet savcılarının hakarete uğradığını düşündüğü Cumhurbaşkanının bu 128 milyar doların kaybolmasındaki sorumluluğu nedir?

84 MİLYON VATANDAŞA ANLATMAK GEREK

– Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, basını tek başına kontrol eden Cumhurbaşkanının ülkenin 128 milyar dolarlık rezervinin eritilmesinden haberinin olmaması mümkün müdür? Eğer bu mümkünse ülkenin daha hangi değerleri kaybolmakta ve kaybolma tehlikesi altında bulunmaktadır.

– Önceki Merkez Bankası Başkanının, 128 milyar doların akıbetini araştırmak istemesi yüzünden Cumhurbaşkanının öfkelendirdiği için görevden alındığı iddiaları doğru mudur?

– Meclis'in bu sorulara yanıt bulması ve 84 milyon vatandaşına anlatması gerekmektedir.

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