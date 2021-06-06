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CHP 128 milyar doların AKP 392 liranın peşinde

Türkiye aylardır “128 milyar dolar nerede?” sorusunun peşinde. Vatandaşlar evlerine, CHP ise binalarına pankartlar asıp “Paranın akıbeti ne oldu, açıklayın” diyor. AKP ise İstanbul Belediyesi’ne 392 liralık baklavanın hesabını soruyor.

Zeynep KAPLAN
Güncellenme: 02:51, 06/06/2021
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CHP 128 milyar doların AKP 392 liranın peşinde

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık döviz rezervinin akıbetine ilişkin olarak CHP aylardır soru soruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te defalarca o parayla neler yapılabileceğini sıraladı.

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 İDDİA YALANLANDI

CHP, reklam panolarına “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartları astı. Ancak polis, pankartları hep indirdi. CHP'nin “128 Milyar Dolar Nerede?” kampanyası devam ederken, AKP İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi bir grup geçen hafta Saraçhane'de bir araya geldi. İBB'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan 1 kilogram baklavanın 392 liraya alındığı iddiaları üzerine ‘392 lirayı tatlı tatlı yediler' pankartı açıp hesap sordular.

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Eylemle ilgili ilk açıklamayı İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptı ve “AK Partili arkadaş, 392 liraya alınan bir tepsi baklava için İBB'yi yolsuzlukla suçlamıştır. Tweet bu kadar…” diye yazdı. Daha sonra İBB, baklavanın alındığı tatlı firmasından yapılan imzalı-kaşeli açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu tatlının 1 kilo değil, 3.57 kilo olduğu, kilosunun 110 TL olduğunu duyurdu. CHP'li Tarık Balyalı ise “392 TL'lik baklava meselesi çözüldüğüne göre asıl soruyu şimdi tekrar soralım 128 Milyar Dolar Nerede” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:05:30,