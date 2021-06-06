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CHP Ekonomi Masası heyeti Güneydoğu’ya gidiyor

CHP ekonomi politikalarının halka anlatılması ve halkın taleplerinin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu ve Ekonomi Masası heyeti, 8-12 Haziran tarihleri arasında yurt gezilerine devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır illerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirip, partinin ekonomi ve esnaflarla ilgili görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaşacaklar.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 18:07, 06/06/2021
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CHP Ekonomi Masası heyeti Güneydoğu’ya gidiyor

Heyette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Veli Ağbaba'nın yanı sıra milletvekilleri Çetin Osman Budak, Tahsin Tarhan, Ayhan Barut, Bekir Başevirgen, Polat Şaroğlu, Yüksel Mansur Kılıç, Abdurrahman Tutdere, Tekin Bingöl, Mürsel Alban, Özgür Karabat, Cengiz Gökçel, Sevda Erdan Kılıç, Bedri Serter, Gökhan Zeybek ile Parti Meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Hakan Uyanık yer alıyor.

CHP Ekonomi Masası üyeleri, 1 haftalık programlarında Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Meslek örgütleri, muhtar dernekleri, sendikalar, kanaat önderleri ile görüş alışverişinde bulunacak, fabrika ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sorunları dinleyip CHP'nin çözüm önerilerini aktaracaklar.

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