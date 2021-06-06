CHP Ekonomi Masası heyeti Güneydoğu’ya gidiyor

Heyette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Veli Ağbaba'nın yanı sıra milletvekilleri Çetin Osman Budak, Tahsin Tarhan, Ayhan Barut, Bekir Başevirgen, Polat Şaroğlu, Yüksel Mansur Kılıç, Abdurrahman Tutdere, Tekin Bingöl, Mürsel Alban, Özgür Karabat, Cengiz Gökçel, Sevda Erdan Kılıç, Bedri Serter, Gökhan Zeybek ile Parti Meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Hakan Uyanık yer alıyor.

CHP Ekonomi Masası üyeleri, 1 haftalık programlarında Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Meslek örgütleri, muhtar dernekleri, sendikalar, kanaat önderleri ile görüş alışverişinde bulunacak, fabrika ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sorunları dinleyip CHP'nin çözüm önerilerini aktaracaklar.