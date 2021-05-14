CHP heyeti ‘evlat nöbetinde’ olan Diyarbakır Annelerini ziyaret etti

PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukların anneleri 620 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ il örgütü Diyarbakır annelerini ziyaret ederek Ramazan bayramlarını kutladı. CHP'li Erol, annelere yaptığı ziyaretin ardından şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anıtına karanfil bıraktı.

“TÜM AİLELERDEN ÖZÜR DİLERİM”

Diyarbakır anneleri ziyaretinde açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şunları söyledi:

* Elazığ milletvekili olarak bu kadar geç gelmekten kaynaklı tüm ailelerden özür dilerim. Çünkü, PKK'ya karşı bizim dik duruşumuz, terör örgütlerine karşı yaklaşımımız Tunceli milletvekilliğimizde de, Elazığ milletvekilliği dönemimizde de her zaman net oldu.

* Bu ülke hepimizin ülkesi, bu devlet hepimizin devleti. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız. Ben bu anlamda bayramınızı kutluyorum. Dileğim ve temennim bir dahaki bayramda evlatlarınızla, yavrularınızla bayramı bir arada geçirmenizdir.

“SİZE SAHİP ÇIKAN DEVLET YÖNETİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle geldiğini söyleyen Erol, şu ifadeleri kullandı:

* ‘Diyarbakır'daki annelerimizi ziyaret edin. Onlarla bayramlaşın, benim selam, saygılarımı illetin. Bundan sonra onlar için neler yapabiliriz diye düşüncelerini alın. Ve bu düşünceleri bana getirin' diye talimatı oldu. O talimatla ben buradayım.

* Ben Elazığ milletvekili olarak sizin yanınızdayım. Çünkü ben de bir babayım. Bir babalık duygusuyla, bir analık duygusuyla çocuklarınıza sahip çıkmak, terör örgütlerince istekleri dışında baskıyla, korkuyla, tehditle kaçırılmak. Onların özgürlüğüne el koymak.

* Anasından, babasından uzak tutmak ve ananın, babanın çocuklarına sahip çıkmak için bu direnişi, bu haykırışınızı, eyleminizi ben saygıyla karşılıyorum. Burada size sahip çıkan devlet yöneticilerimize teşekkür ederiz. Yöre halkına, basın mensuplarına teşekkür ederiz. Sizin buradan isteğiniz, eyleminiz siyasi bir eylem değil.