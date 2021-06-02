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CHP’den bir pankart daha

CHP, il binalarından toplatılan ve mahkemelere taşınan "128 milyar dolar nerede?" pankartının ardından bu kez de İçişleri Bakan'ı Soylu'nun gündeme getirdiği "Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi var" sözlerini pankarta taşıdı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabında paylaştığı pankartta "Mafyadan aylık 10 Bin $ alan siyasetçi kim?" ifadesine yer verildi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 17:01, 02/06/2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in bir siyasetçiye “her ay 10 bin dolar gönderdiği” şeklindeki açıklamasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına, “Mafyadan aylık 10 Bin $ alan siyasetçi kim?” pankartı astı.

Soruyu sık sık dile getiren CHP, yeni bir adım attı. “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin ardından şimdi de “Mafyadan aylık 10 Bin $ alan siyasetçi kim?” sorusunun yer aldığı pankartları İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına astı.

“SAHİ, KİM?”

Binaya asılan pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Sahi, mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim? İstanbul'da il başkanlığımız ve 39 ilçe başkanlığımızdan soruyoruz” notunu düştü.

CHP Dolar İçişleri Bakanı istanbul sosyal medya Süleyman Soylu Twitter
Yayınlanma Tarihi:16:54,