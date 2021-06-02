CHP’den bir pankart daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in bir siyasetçiye “her ay 10 bin dolar gönderdiği” şeklindeki açıklamasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına, “Mafyadan aylık 10 Bin $ alan siyasetçi kim?” pankartı astı.

Soruyu sık sık dile getiren CHP, yeni bir adım attı. “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin ardından şimdi de “Mafyadan aylık 10 Bin $ alan siyasetçi kim?” sorusunun yer aldığı pankartları İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına astı.

“SAHİ, KİM?”

Binaya asılan pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Sahi, mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim? İstanbul'da il başkanlığımız ve 39 ilçe başkanlığımızdan soruyoruz” notunu düştü.