CHP’den KPSS ücreti tepkisi

ÖSYM 2021 KPSS oturum ücretlerinde artışa gitti. KPSS başvuru ücreti, genel yetenek genel kültür 90 TL, alan bilgisi oturumları 65 TL, ÖABT sınavı 95 TL olarak açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, KPSS oturum ücretlerine yapılan artışı yazılı açıklamayla eleştirdi.

“SINAVLAR LÜKS HALE GELİYOR”

Gençlerin işsizlik sorunuyla birlikte yüksek bir borçluluk içerisinde olduğunu belirten CHP'li Açıkel şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'de genç işsizlik rekor kırdı, eğitim ile istihdam arasındaki bağ koptu, diplomalı ve diplomasız gençler işe girmek için İş-Kur kapılarında bekliyor ve buna rağmen KYK borçları faiziyle talep ediliyor. Yani gençlerimiz işsizlik sorunuyla birlikte yüksek bir borçluluk içerisindeler, bu sıkıntıların üstüne bir de fahiş sınav ücretlerinin eklenmesi gençlerimizi ciddi şekilde mağdur ediyor ve kamusal bir hak olması gereken sınavlar yüksek fiyatlar nedeniyle adeta lüks hale geliyor.

“GENÇLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR YÜKTÜR”

Açıkel, ücret artışının binlerce öğrencinin sınava girememesine yol açacağını belirterek şöyle konuştu:

* KPSS'de 2021 yılı için oturum ücretlerinin yaklaşık 100 TL olarak belirlenmesi, uzun yıllar süren üniversite öğrenimleri sonrasında kamuda işe girebilmek için emek sarf eden gençlerimiz için büyük bir yüktür. Gençlerimiz ve aileleri büyük bir ekonomik kriz içerisindeyken ve en temel ihtiyaçlarını dahi zor karşılarken maalesef binlerce öğrencinin sınava girememesi gibi bir sonucun oluşması kaçınılmaz olacaktır.

“ÖSYM, ÖĞRENCİLERDEN 2 YILDA YAKLAŞIK 1 MİLYAR 400 MİLYON TL'LİK ÜCRET ALDI”

ÖSYM’nin öğrencilerden iki yılda yaklaşık, 1 milyar 400 milyon TL'lik ücret aldığını açıklayan Açıkel, şu ifadeleri kullandı:

* Yıllardır ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki ücretlerin yüksekliğine ve ÖSYM'nin sosyal devlet anlayışına aykırı olarak, ticari bir şekilde çalıştığına dikkat çekiyoruz. ÖSYM'nin 2020 yılı faaliyet raporuna göre, kurum merkezi sınavların başvuru ücretlerinden 2019 yılında 546 milyon TL, 2020 yılında ise 860 milyon 512 bin TL gelir elde etti. Yani iki yılda yaklaşık 1 Milyar 400 Milyon TL'lik bir ücret, öğrencilerden alındı.

* 2018 yılında 60 TL olan KPSS Genel Kültür oturum ücreti 2021 yılında 90 TL'ye, 2018 yılında 60 TL olan KPSS Eğitim Bilimleri oturum ücreti 2021 yılında 90 TL'ye, 2018 yılında 40 TL olan KPSS Alan Bilgisi oturum ücreti 2021 yılında 65 TL'ye çıktı. ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavlarda da 3 yılda ortalama yüzde 45'lik bir ücret artışı yaşandı.

“ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN TÜM SINAVLARDA GİRİŞ ÜCRETİNİ KALDIRACAĞIZ”

Açıkel sözlerini şöyle noktaladı:

* Türkiye'de gençler işe alım süreçlerinin şeffaflığına güvenmemekte, liyakatsizlik devlete ve ülkeye olan güvenlerini de sarsmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yüksek puan alan gençler, sözlü kurum sınavlarında elenmekte ve çoğu zaman onlardan çok daha düşük puan alan adaylar kamu görevlerine tercih edilmektedir.

* Bu durum gençlerin adalete ve ülkenin geleceğine olan inancını kaybetmelerine neden olmaktadır. Gençler, zaten ucu belirsiz bir sınav maratonuna sürüklenirken bir de yüksek sınav ücretleri ile boğuşmak zorunda bırakılmaktadır. CHP iktidarında, güçlü sosyal devlet anlayışımıza uygun olarak; ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda giriş ücretini kaldıracağız.