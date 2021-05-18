CHP’den Ruhsar Pekcan adımı

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önergenin, bugün görüşülerek gündeme alınmasının isteneceği kaydedildi.

“KDV VE İHRACAT AYRICALIĞI SAĞLANDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR”

Kendi bakanlığına, aile şirketi üzerinden piyasadan daha pahalıya dezenfektan sattığı iddia edilen Pekcan'ın, nüfuzunu kullanarak başka kamu kurum ve kuruluşlarına da kendi firmasının ürününü satmaya çalıştığına ilişkin iddialar bulunduğu belirtilen önergede, “Kendisini Pekcan'ın Başdanışmanı olarak tanıtan bir şahsın kurduğu firmanın da Nanoksia'nın bayiliğini yaptığı bilinmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde yapılan değişikliklerle, Nanoksia firmasının ürettiği ürünlere KDV ve ihracat ayrıcalığı sağlandığı, ithalat kısıtlamasıyla da korunduğu ileri sürülmektedir” denildi.

“ERDOĞAN'IN KARARIYLA BENZER ÜRÜNLERE ÜSTÜNLÜK SAĞLADIĞI İDDİALARI VAR”

Resmi Gazete'de 13 Mayıs 2020'de yayımlanan 2533 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Pekcan'ın firmasının “açıkça kayırıldığı” ifade edilen önergede, “2016 yılında ‘Cumhurbaşkanının eşinin adını vererek gümrükten vergisiz mal geçirmek istediği' yönünde ihbar edilen Pekcan, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, şirketinin dezenfektan ürününün nano gümüş değer aralığına uygun bir koda kavuşturularak, piyasadaki benzer ürünleri üreten veya ihraç etmek isteyenlere karşı üstünlük sağladığı iddiaları bulunmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aynı firmaya 1 milyon 443 bin 998 liralık yatırım desteği vermiştir. Bu desteğin sektörde haksız rekabete yol açıp açmadığı araştırılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

“'ÇOK TEHLİKELİ' SINIFTAN, ‘TEHLİKELİ' SINIFA DÜŞÜRÜLDÜ”

Gerekçe şu sözlerle devam etti:

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle, doğal dezenfektan imalatı ‘çok tehlikeli' sınıftan çıkarılarak ‘tehlikeli' sınıfına düşürülmüş ve Nanoksia ve benzeri firmalara, diğer üreticilere göre önemli bir maliyet avantajı sağlandığı ifade edilmektedir.”

“TBMM SESSİZ KALAMAZ”

Pekcan'ın görev, yetki ve makamından kaynaklanan nüfuzunu kendisinin ortağı, eşinin de hem ortağı hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir firmanın ticari çıkar ve amaçları için kullandığı iddialarının yanı sıra yürütme organının da Covid-19'la mücadele adıyla aldığı kimi kararlarla bir firmanın ticari çıkarlarına hizmet ettiği ileri sürülmektedir. TBMM'nin bu iddialar karşısında sessiz kalması beklenemez. Yukarıda sayılan ve özel olarak Ticaret Bakanlığı genel olarak da yürütme organı tarafından yapılan iş ve iş işlemlerle ile alınan kararlarla ilgili olarak Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”

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