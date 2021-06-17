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CHP’den Şentop ve Soylu’ya tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop’un sözlerine tepki gösterdi. Özkoç, “Soylu, Meclis Başkanı Şentop'la paylaşmıyorsa bu devlet adına ayıp, Şentop ismi duydu kamuoyuyla paylaşmıyorsa bu da millet adına ayıptır” ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 19:12, 17/06/2021
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CHP’den Şentop ve Soylu’ya tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, bu kişinin şu an milletvekili olmadığını ve Meclis çatısı altında görev yapmadığını söyledi. Özkoç, bu açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“BU KONUNUN GİZLİLİĞİ KALMADI”

Süleyman Soylu'nun, mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu kamuoyuna açıklaması gerektiğinin altını çizen Engin Özkoç, “Bu konunun gizliliği kalmamıştır. Soylu, Meclis Başkanı Şentop’la paylaşmıyorsa bu devlet adına ayıp, Şentop ismi duydu kamuoyuyla paylaşmıyorsa bu da millet adına ayıptır” dedi.

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