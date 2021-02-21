CHP’den yeni ‘Berat Albayrak’ soruları: Kimler susturuyor?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş’ın CHP’ye 500 bin liralık tazminat davası açacağını duyurmasının ardından CHP’nin sosyal medya hesabından dün akşam bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk… Avukatının açıklamasından, damadın sağ salim evinde olduğunu; Merkez Bankası'ndan “buhar olan” 128 milyar dolar yetmezmiş gibi Partimizin de 500 bin TL’sine talip olduklarını öğrendik. Yarın saat 13.00’te, “Damadı kim saklıyor?” diyeceğiz.” denilmişti.

Bugün yapılan açıklamada ise yeni sorular yöneltildi ve şu ifadeler kullanıldı:

– 128 milyar doların nereye gittiğinin açığa çıkmasını kim engelliyor? Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi? Ekonomiyi kimler çökertti? Haydi bulalım…

– Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor?

– Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomik buhrandır. AKP'nin ekonomi yönetimi, gelinen noktada ülkemiz için bir ‘ulusal güvenlik' sorunu haline gelmiştir. Merkez Bankası rezervlerinin tamamı satılmış, net rezervi eksi 47 milyar dolara kadar düşmüştür.

– 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?

– Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi?

– Dolar 8 liranın üzerine neden çıktı? Kimler ne kazandı? Millet ne kaybetti?

– Bunların hesabının sorulmasını kimler engelliyor?

– Bakan Albayrak'ı kimler susturuyor?

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