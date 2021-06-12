CHP’li Ağbaba: Cemil Çiçek keşke ‘çantalar dolusu para alanları’ Erdoğan’a, Soylu’ya veya Binali Yıldırım’a sorsa

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası'nın Doğu ziyareti kapsamında beşinci durağı Diyarbakır oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı, parti meclisi üyesi ve milletvekillerinden oluşan CHP'li heyet, Diyarbakır çalışmasına basın toplantısıyla başladı.

Basın toplantısında heyet adına söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, toplantıda yaptığı konuşmada ülke ve bölge gündemini değerlendirdi.

“CEMİL ÇİÇEK, ‘ÇANTALAR DOLUSU PARA ALANLARI' ERDOĞAN'A SOR”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek'in, SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk'e verdiği röportajda da dile getirdiği “Son günlerde konuşulan ‘araçlara çantalar dolusu para’ konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?” sorusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Ağbaba, şöyle konuştu:

*‘Araçlara çantalar dolusu para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz' cümlesiyle artık kendisi de Türkiye bir çöküntüyü yaşamakta olduğunu itiraf ediyor.

*Cemil Çiçek keşke bu soruyu her hafta toplandığı Erdoğan'a sorsaydı ya da Süleyman Soylu'ya veya Binali Yıldırım'a sorsaydı. Sen eskiden bakanlık yaptın, şimdi AKP'nin en etkili siyasetçilerinden birisin.

*İyi polis-kötü polis rolünü oynamayı bırakın. Çantalar dolusu parayı, 10 bin dolar maaşı kim aldı, sen biliyorsun. Temiz rolü oynamayın. Burada pisliğe bulaşmamış kimse yok. Bu soruyu kamuoyuna değil, her hafta toplandığın Recep Tayip Erdoğan'a sor.

“BU KONUYLA İLGİLİ DE CEVAP VERSENE ERDOĞAN”

“Görmezden gelen Recep Tayyip Erdoğan” diyen Ağbaba, “Kamuoyu her şeyi görüyor, biliyor. Normalde Erdoğan'ın konuşmadığı tek bir konu bile yok. Sabah Diyarbakır İl Başkanımız Gönül Özel bir şey söylese akşam Erdoğan cevap veriyor. Şimdi bu konuyla ilgili de cevap versene. Eski milletvekilinin dövülmesini, milletvekillerinin suç örgütleri tarafından maaşa bağlanmasını, milletvekilinin arabasına çantalar dolusu para bırakılmasını, Hürriyet gazetesinin basılmasını herkes zaten görüyor. Cemil Çiçek'e ‘günaydın' diyoruz” açıklamasını yaptı.

“YALANDAN KİM ÖLMÜŞ”

Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız” sözlerine, “Yalandan kim ölmüş” diyerek tepki gösterdi.

“GÖÇMEN ÇOCUKLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÇALIŞIYOR”

Türkiye'de çocukların, AKP'li siyasetçilerin çocukları kadar şanslı olmadığını söyleyen Ağbaba, TÜİK verilerine göre ülkemizde yüzde 70.6'sı erkek ve yüzde 29.4'ü kız çocuğu olmak üzere 720 bin çocuk işçi bulunduğunu belirtti.

“TÜİK her konuda verileri manipüle ettiği gibi, çocuk işçiliği konusunda da gerçeği gizlemektedir” diyen Ağbaba, “Bu verilere göçmen çocuklar ve sayısı 1.5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrenciler dahil edilmemektedir. Türkiye'de göç idaresi verilerine göre; 18 yaşının altında 1 milyon 742 bin Suriyeli göçmen çocuk bulunmaktadır ve bunların büyük çoğunluğunun deri ve tekstil atölyelerinde, sağlıksız koşullarda çalıştığı bilinmektedir” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE'DE EN AZ 2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR”

Çocuk iş gücü anketlerinin, Türkiye'de mevsimsel olarak, çocuk işçiliğin en az olduğu Ekim ile Aralık aylarında yapıldığını ve tarımda çalışan çocukları kapsam dışı bıraktığını dile getiren Ağbaba, tüm bunlar göz önüne alındığında, bugün Türkiye'de en az 2 milyonun üzerinde çocuk işçi olduğunu savundu.

Son 8 yılda en az 513 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini ifade eden Ağbaba, “Çocuk yoksulluğu ise vahim boyutlardadır. Ailede hiçbir çalışanı olmayan çocuk sayısı 3 milyon 276 bindir. AB üye ülke ortalamasında çocuk yoksulluk riski yüzde 22,2 iken Türkiye'de bu oran yüzde 48'dir. 3 milyonun üzerinde evde internet yok. 754 bin evde televizyon yok. Türkiye'nin tablosu bu” şeklinde konuştu.

“34.5 MİLYON KİŞİNİN BANKALARA KREDİ BORCU VAR”

20 milyona yakın kişinin sosyal yardımlardan geçinebildiğini, 3.3 milyon işçinin asgari ücretin altında maaş aldığını, 1 milyon işçinin ise asgari ücretin yarısından da az kazandığını aktaran Ağbaba, işsiz sayısının 10 milyonu geçtiğini vurguladı. Asgari ücretlinin yılbaşından bu yana 443 lira yoksullaştığını söyleyen; TÜİK'e göre enflasyonun yüzde 17, gerçek enflasyonun ise yüzde 40'ın üzerinde olduğunu belirten Ağbaba, 34.5 milyon kişinin bankalara bireysel kredi borcu olduğunu ve son 1 yılda 2.3 milyon kişinin kredi kullandığını dile getirdi.

“NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 78'İ BORÇLU HALE GELDİ”

Halkın bankalara olan borcunun 872 milyar TL'ye, çiftçinin ise 149 milyar TL'ye yükseldiğini kaydeden Ağbaba, kredi kartı borçlarının 153.5 milyar TL olduğunu açıkladı. Türkiye'nin, işsizlik açısından dünyadaki en kötü 20 ülkeden biri haline geldiğini vurgulayan Ağbaba, tarım sektörü borçlarının yaklaşık 20 milyar liralık artış gösterdiğine dikkat çekti. Takibe alınan kredi borcunun 5 milyar lirayı geçtiğinin altını çizen Ağbaba, 2020 yılı sonu itibarıyla nüfusun yaklaşık yüzde 78'inin borçlu hale geldiğini belirtti.

“'EKONOMİSTİM' DİYEN ERDOĞAN'IN ÜLKEYİ GETİRDİĞİ NOKTA BU”

Geçim sıkıntısı kaynaklı intihar sayısının 2 yılda yüzde 31 arttığını da söyleyen Ağbaba, “Listeyi uzatmak mümkün. Neredeyse üçüncü dünya ülkeleriyle başa baş gidiyoruz. Enflasyonda Gana, Kenya, Kongo gibi Afrika ülkelerinden daha gerideyiz. Faizde dünya 7'ncisi enflasyonda dünya 14'üncüsüyüz. Sudan, Angola, birkaç yıl önce iflasını ilan eden Lübnan'ın faizi bile bizden daha düşük. Gerçeklerle prompterda yazanlar arasında dağlar kadar fark var. Hayaller Kanada, gerçekler Tanzanya. ‘Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği nokta budur. İyi ki ‘itfaiyeciyim' demedi, ülkeyi küle çevirirdi” sözleriyle tepki gösterdi.