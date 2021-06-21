CHP’li başkana soruşturma: Pankartlarda neden külliyenin görseli var?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, “128 milyar dolar nerede?” pankartı astığı için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Firuzköy Polis Merkezi’nde ifadesi alınan CHP’li başkana “Pankartı kimin talimatıyla ve niçin astınız?”, “Pankartlarda neden külliyenin görseli var?” soruları soruldu.

“YÜRÜTMENİN BAŞI CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMIDIR”

Pankartların genel merkezin talimatıyla parti üyelerince asıldığını belirten Erdal Nas, pankartlardaki külliye görseli için de, “Yeni sistemde sorumuzun muhatabı, yürütmenin de başı sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Külliye bir bütün olarak Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ediyor. Kaldı ki, pankartlarda külliyenin görselinin olması hakaret ve suç unsuru olduğunu göstermez” cevabını verdi.

“BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK İFADEMİZ ALINDI”

Bu konuda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği yönündeki suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

İfadesi alınan Nas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, “Babalar günü hediyesi olarak vatandaş adına sorduğumuz “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartları nedeniyle bugün hakkımda Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile açılan soruşturma kapsamında ifadem alındı.” dedi.