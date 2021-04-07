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CHP’li belediyenin hasta nakil aracı hasta taşırken durduruldu, haczedildi

Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil aracı borçlar nedeni ile haczedildi. Haczedilen araç yediemin otoparkına çekildi.

Güncellenme: 18:48, 07/04/2021
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CHP’li belediyenin hasta nakil aracı hasta taşırken durduruldu, haczedildi

Esenyurt Belediyesi’ne ait hasta nakil aracı, dün saat 11.00 sıralarında diyaliz hastası bir kişiyi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürdüğü sırada D-100 Karayolu üzerinde trafikte durduruldu.

Yapılan kontrollerde belediyenin geçmiş dönemden bir müteahhitte olan borçlarından dolayı araca haciz konulduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, aracın hastaneye kadar gitmesine izin verdi.

HASTANE BAHÇESİNDEN YEDİEMİNE GÖTÜRÜLDÜ

Aracı takip eden polis ekipleri, içindeki vatandaş indikten sonra hastane bahçesinde el koyma işlemine başladı.

Trafikten men edilen hasta nakil aracı, Büyükçekmece’de bulunan bir yediemin otoparkına kaldırıldı. DHA

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