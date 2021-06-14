CHP’li Öztrak, o fotoğrafla sordu: Kaçışına kimler göz yumdu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yönetim Kurulu gündemini kamuoyuyla paylaştı. Öztrak, Sezgin Baran Korkmaz'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana fotoğrafını göstererek, şöyle konuştu:

* Kara para aklama suçundan yargılanan ve şaibeli bir şekilde yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili her gün ortalığa yeni bilgiler çıkıyor.

* Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Erdoğan ortada. Bir yanda yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz, bir yanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Mormon tarikatının üyesi olduğu söylenen ve bütün bu şirketlerin başındaki Jacob Kingston.

* Bu şahıs (Jacob Kingston), ABD hazinesini dolandırma suçunu itiraf etmiş. Türkiye'ye kaçarken de ABD'de tutuklanmış birisi. Bir tarafta da SBK Holding'in Türkiye yetkilisi var.

* Bu fotoğraftaki Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılması için bir MASAK raporu veya yazısının olmadığını 9 Haziran tarihinde MASAK açıkladı. Bu durumda olmayan MASAK raporu üzerinden bunu gerekçe göstererek, mahkeme tedbir kararı 6 Kasım 2020'de nasıl kaldırıldı?

* Bugün Adalet Bakan Yardımcısı olan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vekili, Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının ivedilikle kaldırılmasını neye istinaden talep etti? Hakimler ve Savcılar Kurulu, bu şaibeli iş ve işlemler için ne yapmaktadır? Bu konularda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yürütülen bir inceleme var mıdır?

* Yurt dışına kaçan bu şahsın İçişleri Bakanlığı'na davet edildiği basında yazılıp çiziliyor. İçişleri Bakanlığı'ndaki bu görüşmelerin ardından ilgili şahsın hemen ertesi gün yurt dışına kaçtığı da biliniyor. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına nasıl kaçtı? Bu kaçışa kimler göz yumdu? Bunların mutlaka aydınlatılması gerekir.

“İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU HESAP VERMELİ”

Öztrak, konuşmasının devamında ortaya atılan siyaset-mafya ilişkisi iddialarına karşılık TBMM'de araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruşturulması için görevinden alınması çağrısında bulundu. Öztrak, şöyle konuştu:

“Mecliste de siyasete bulaşan bu ağır şaibeleri kaldırabilmek, temizlemek için vakit geçirmeden bir araştırma komisyonu mutlaka kurulmalıdır. İçişleri Bakanı, 10 bin dolar alan siyasetçiden başlayarak tüm bu iddialarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hesap vermelidir. Soruşturmanın selameti bakımından da bundan önceki bakan soruşturmalarında olduğu gibi, İçişleri Bakanı görevinden ayrılmalı veya görevinden alınmalıdır. “