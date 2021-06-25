CHP’li vekil: Soylu vergi kaçırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2017 Anayasa Referandumu öncesi özel bir şirketten kiraladığı uçağın, Avusturya’da tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğu iddiaları gündeme damga vurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise “Bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir. Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur. Anlaşıldığı kadarıyla Söğüt Havacılık firması, o an müsait uçağı olmadığı için, Borajet adlı firmadan da uçak temin ederek müşteri talebini karşılama yoluna gitmiştir” denildi.

USULSÜZ KAYIT

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketine ait uçağı kiralarken ‘giderleri’ usulsüz bir şekilde sigorta şirketine kaydettirdiğini ve matrahı azaltarak vergi kaçırdığını ileri sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Bakan şu ifadeleri kullandı:

HUKUKEN MÜMKÜN MÜ?

– İçişleri Bakanı Soylu SBK’ya ait Söğüt Havacılık’tan kiralama yoluyla temin edilen uçağın kendisine ait sigorta şirketine fatura edildiğini beyan etmiş ve faturayı yayınlamış. Soylu’ya soruyorum: Hukuken mümkün mü bu peki?

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER

– Kurumlar vergisi kanunun 11. maddesine göre kiralama yoluyla edinilen uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri kanunen kabul edilmeyen giderdir. Soylu’nun şirketinin faaliyetinin konusu ise sigortacılık…

KENDİ BEYANIYLA İTİRAF ETMİŞ

– Kaldı ki uçak siyasi çalışmaları için kullanılmış! Bu durumda Süleyman Soylu kiraladığı uçağın giderlerini usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettirmiş. Matrahı azaltarak vergi kaçırmış. Kendi beyanıyla itiraf etmiş. ‘Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.’

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