Çiftçi yırtık lastik ayakkabısıyla isyan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kuraklıktan sonra dolu afetinin mağdur ettiği çiftçilerle buluşmak üzere görevlendirilen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut ile Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Aksaray’a gitti.

Dolu afetinin yaşandığı Eskil ve Bayıraltı köylerine gitmeden önce CHP Aksaray İl Örgütü’nü ziyaret eden CHP’li Milletvekillerine, Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik, Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker, CHP İl ve İlçe Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları Temsilcileri eşlik etti.

Eşmekaya Köyü’nde 150 dekar arazisi olduğunu ancak borçtan kurtulamadığını aktaran Mehmet Özkara adlı çiftçi, giydiği yırtık lastik ayakkabının tekini çıkartarak iktidara sert tepki gösterdi. Çiftçinin çok zor durumda olduğunu aktaran Özkara, şunları söyledi:

DEDEMİN ÇARIĞINI ARAYACAĞIZ

Maliyetler arttı, mazot ve gübre fiyatları çok arttı. Ayakkabım eskidi, Konya’da bir arkadaşı aradım, ‘Bana bir Ermenek lastiği gönder, yalnız sağ teki olsun’ dedim. ‘Ya lastik değişir mi?’ dedi. Arabanın ki değişiyor da, çiftçinin ki niye değişmeyecek? Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan çiftçiyi bu vaziyete getirdi. Biz bunu bulamayız herhalde, dedemin çarığını arayacağız. Dedem çarık ile gezermiş. Biz bu sene ekin de ekemeyiz. Çiftçi ekmezse hepimiz aç kalırız. Çiftçi çok perişan.

600 BİN DEKAR ALANDA CİDDİ ZARAR

Aksaray Ziraat Odası’na giderek Başkan Emin Koçak ve üreticilerle buluşan CHP Heyeti, kuraklık ve dolu afetiyle ilgili bilgi aldı. Aksaray’ın tarım kenti olduğuna dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Kuraklıktan kaynaklı 500-600 bin dekar ekili alanda ciddi zarar oluşmuştu. Kentimizde bu ay başında yaşanan dolu afeti nedeniyle de 20 bin dekardan fazla alanda zarar var. Çiftçimizin zararı karşılanmalı, borçları ertelenmeli, faizsiz kredi ve yeterli destek verilmeli” diye konuştu.

Doludan kaynaklı buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı ekili yaklaşık 7 bin dekar alanda büyük zararın oluştuğu Eskil bölgesinde bağlı Cumhuriyet, Akkaş, Tosun, Eşmekaya ve Gazi köylerine giden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Barut, üretici köylüleri dinledi, zararın karşılanması ve üreticinin desteklenmesi için iktidara çağrı yaptı.

ÇİFTÇİYİ ÜVEY EVLAT GÖRÜYORLAR

Kuraklıktan sonra çiftçileri dolu afetinin vurduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ise süreci sadece izlediğini aktaran Barut, şunları söyledi:

– Bu yıl kuraklığın hakim olduğu bölgede dolu afeti de çiftçinin canını yaktı, zararını katladı. Ne yazık ki AKP her krizde olduğu gibi bunda da çiftçileri yalnız ve sahipsiz bıraktı. Çünkü bunlar tarımı ve çiftçiyi üvey evlat olarak görüyor. Derhal çiftçinin zararı tespit edilip karşılanmalı, borçların faizi silinmeli ve 5 yıl ötelenmelidir. Çiftçiye hibe ve ucuz kredi verilmelidir. Aksi takdirde çiftçi seneye ürün ekemez hale gelecektir.