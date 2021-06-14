Cinsel istismardan ceza alan kick boks antrenörü aynı suçtan beraat etti

Cinsel istismara uğrayan çocukların olayı ailesine ver arkadaşlarına anlatması sonucu gözaltına alınan Yavuz Ö., 1 Nisan 2020 tarihinde ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanmıştı. Hakkında 239 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kick boks antrenörü, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada ‘nitelikli cinsel istismar', ‘cinsel istismar', ‘cinsel taciz' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 71 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AVUKATLAR KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürerken 11 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yavuz Ö. hakkında ‘ çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan bir dava daha açıldı. Karar duruşmasında suçu ortaya çıkaracak maddi delil bulunmaması gerekçesiyle sanık olarak yargılanan Yavuz Ö., beraat etti. Karara tepki gösteren avukatlar üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını ve dosyanın takipçisi olacaklarını ifade etti. (İHA)