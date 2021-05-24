Sağlık Bakanlığı’na bir milyonluk dava….

Güzide Uçkun'un avukatı Ahmet Başçı Ankara İdare Mahkemesine yaptığı maddi ve manevi tazminat davası başvuru dilekçesinde, Kemal Uçkun'un 30 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde müftülük görevi yapan ve son olarak Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri olarak görevini ifa ederken Covid-19 salgın hastalığına yakalandığını belirtti.

Tazminat başvuru dilekçesinde iddia edilen ihmaller zinciri söyle yeraldı;

ZATÜRE TEŞHİSİ KONDU

Kemal Uçkun, 27 Haziran 2020 tarihinde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evine yakın bir hastanenin acil servis birimine başvurdu. Aşkabat Semaska Hastanesi'ne sevk edilerek kendisine Covid-19 testi ve gerekli tetkikler yapıldı.

Kemal Uçkun'a Covid-19 test sonucunun negatif olduğu bildirilerek, zatürre teşhisi konuldu. Aşkabat Kardiyoloji Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirilerek kendisine oksijen ve antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

Uçkun uygulanan tedaviye rağmen iyileşemedi, durumu giderek ağırlaştı. İddiaya göre Güzide Uçkun'a eşinin sağlık durumu ile ilgili olarak hiçbir bilgilendirme yapılmadı, Güzide Uçkun’un e-postasına uzun süre cevap vermeyen elçilik, Kemal Uçkun'un durumuyla yakından ilgilendiğini bildirildi.

TÜRK HEKİMLERİ ‘COVİD 19′ DEDİ

Güzide Uçkun, Türkiye'de biri pandemi hastanesi olmak üzere üç farklı hastanenin doktorlarına eşine ait tetkikleri gösterdi. Türk doktorlar Kemal Uçkun'a Covid-19 teşhisi koyarak, uygulanan tedavinin yanlış olduğunu ve acilen Türkiye'ye nakli ile tedavisinin yapılması gerektiği söyledi.

Müftüye yapılan hatalı teşhis üzerine anti-viral tedavi uygulanması gerekirken, viral enfeksiyonlara karşı etkisiz olan antibiyotik tedavisi uygulanması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

AMBULANS UÇAK İSTEDİ

Kemal Uçkun, 4 Temmuz 2020 tarihinde T.C. Aşkabat Büyükelçiliği'ne tedavisine Türkiye'de devam edilmesi ve ambulans uçakla nakil işlemlerinin yapılması talebiyle resmi olarak başvuru yaptı.

Aynı gün Elçilik tarafından Uçkun'un talebi işleme alınarak, ambulans uçak ve gerekli nakil işlemlerinin gerçekleşmesi için resmi yazıyı Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

UÇAK ALMADAN DÖNDÜ

Güzide Uçkun'a yetkililer uçağın inişi ve ambulans uçak ile ilgili idari işlemlerin devam ettiği ve Türkmenistan'ın uçuş izni vermediği, Türkmenabat üzerinden transfer ile naklin sağlanabileceği bildirildi. Ancak Bişkek'ten dönen uçak, Kemal Uçkun'u almadan Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye farklı bir hastanın naklini gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

ÖLÜM SEBEBİ ZATÜRRE AÇIKLANDI

Güzide Uçkun eşinin de aynı uçakla Türkiye'ye nakli konusunda gerekli başvurular yapılmadığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmediğini ileri sürdü.

Dilekçede, ihmaller ve uygulanan yanlış tedavi neticesinde Kemal Uçkun yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 Temmuz 2020 gecesi vefat ettiği ve ölüm sebebi de Türkmenistan'ın bu husustaki politikası nedeniyle “zatürreye bağlı ölüm” olarak geçtiği yer aldı.

TÜRKMENİSTAN COVİD DEMEK YASAK

Türkmenistan'da “Corona virüsü” kelimesinin dahi yasaklandığının belirtildiği dilekçede, “Hatta ciddi şüpheler nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün dahi inceleme için heyet gönderdiği Türkmenistan'da çok sayıda Covid-19 semptomları gösteren vaka olmasına rağmen vakalar gizlendiğinden hastalığın tanısı dahi konulmadığı için gerekli tedavinin de uygulanmadığı herkesçe bilinen bir gerçektir” dendi.

BÜROKRATİK ENGELLER

Dilekçede Kemal Uçkun'un ölümünde, bürokratik engeller ileri sürülerek başvurunun uzunca bir süre işleme dahi konulmaması, sürüncemede bırakılması ve uçuş izni için gerekli başvuruların yapılmaması idari kurum ve personellerin kusurlu eylemleri ve ihmali olduğu ileri sürüldü.

ÖLÜMÜNE GÖZ YUMULDU

Dilekçede; “Türkiye'ye naklini sağlamakla mükellef olan kamu görevlileri zamanında gerekli başvuruları yapmayarak 30 yılı aşkın süredir ülkesine hizmet eden Kemal Uçkun'un vefatına tabiri caizse göz yummuş olup, ihmal teşkil eden eylemler nedeniyle müvekkilim Güzide Uçkun'un eşinin vefat etmiştir” dedi.

Dilekçede Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkeleri uyarınca Güzide Uçkun'a 500'er bin TL maddi ve manevi tazminat olmak üzere toplam 1 milyon TL tazminat ödenmesi istendi.

CENAZESİ İÇİN UÇAK GÖNDERDİLER

Kemal Uçkun'un ölümünden 60 saat sonra gelen ambulans uçak ile müftünün cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verilmişti.

EMSAL DAVA OLABİLİR

Avukat Ahmet Başçı, Covid-19 nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na açılan ilk davanın bu hastalıktan tedavisi yapılmayanlar için emsal bir dava olacağını söyledi. Dava önümüzdeki günlerde başlayacak.