Danıştay, CHP’li belediyelerin kampanyalarına nokta koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, belediyelerin yardım kampanyası düzenleyerek para toplayamayacağına

karar verdi.

Başta CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri olmak üzere bazı belediyeler, coronavirüs salgını nedeniyle zor durumdaki vatandaşlara yardım amacıyla geçen yıl “birlikte başaracağız” adlı bir kampanya başlatmıştı. Kampanyaya yoğun ilgi gösterilmiş ancak bir süre sonra İçişleri Bakanlığı, “belediyelerin valilikten izinsiz yardım toplamasını” yasaklayarak, yardım hesaplarını dondurdu. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 10. Dairesi davayı reddedince, İBB kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İçişleri Bakanlığı genelgesinin iptali talebini reddetti. Böylece belediyelerin yardım kampanyası düzenleyemeyeceği kesinleşti. Belediyelerin yardım toplama yetkisinin olmadığı ve izin almaksızın yardım toplamasının mümkün olmadığına dikkat çekilen kararda, “İşlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır” denildi.

Danıştay'ın kararına üç üye karşı oy yazdı. Yazıda, belediyelerin görevleri arasında doğal afetlerle ilgili çalışmalar yapmak, sosyal yardım ve destek sağlamak olduğuna da dikkat çekilerek, “Belediyeler bu görevlerini yerine getirirken bağış/yardım yapılması çağrısında bulunabilirler” denildi.