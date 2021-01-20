Davutoğlu’ndan saldırıya uğrayan Orhan Uğuroğlu’na ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Ankara'da saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından da yayınlayan Ahmet Davutoğlu, “Alçakça bir saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi dostum Orhan Uğuroğlu ve değerli ailesine, eşim Sare hanımla birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bağımsız gazetecilerin yazdığı gerçeklerden korkanlar kaybetmeye mahkumdur” dedi.