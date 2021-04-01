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Davutoğlu’ndan yeniden oylama tepkisi: Oldu olacak TBMM’yi de kapatın, ferman yayınlayın!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Meclis'te muhalefetin oylarıyla reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin Genel Kurul'da yeniden oylanmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Oldu olacak Anayasa Mahkemesi’ni de, TBMM’yi de kapatın! Canınız isteyince yayınlayın bir ferman olsun bitsin!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:22, 01/04/2021
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Davutoğlu’ndan yeniden oylama tepkisi: Oldu olacak TBMM’yi de kapatın, ferman yayınlayın!

AKP'nin tüm itirazlara ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen beşinci kez TBMM’ye getirdiği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi dün muhalefet milletvekillerinin oylarıyla, AKP ve MHP’li milletvekillerinin sayısı az çıkması dolayısıyla reddedildi. Yaşanan bu gelişme üzerine AKP itirazda bulundu ve teklif Başkanlık Divanı'na taşındı.

Büyük tartışmalara neden olan teklif bugün Genel Kurul'un gündemine getirildi ve yeniden oylanmasına karar verildi. Teklif 6 Nisan'da yeniden oylanacak.

“CANINIZ İSTEYİNCE YAYINLAYIN BİR FERMAN OLSUN BİTSİN”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, “Kanun teklifi TBMM'de yapılan oylamada reddedildi. İktidar, Anayasa ve Meclis İçtüzüğünü çiğneyerek teklifi yeniden oylatmak istedi. Meclis Başkanı da tamam dedi! Oldu olacak Anayasa Mahkemesini de, TBMM'ni de kapatın! Canınız isteyince yayınlayın bir ferman olsun bitsin!” ifadelerini kullandı.

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