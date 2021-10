DEVA Partisi’nden iktidara protesto: Siz görmeseniz de biz haykıracağız

Yaşanan ekonomik krize ve anti demokratik uygulamalara itiraz ettiklerini belirten DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, "Evde kaynamayan tencerenin acısını yaşayan annenin yaşamış olduğu ıstırabı siz görmeseniz de biz buradan haykıracağız. Susmamızı bekliyorsunuz ama biz susmayacağız. Biz buradan herkese sesleniyoruz. İtirazlarımızı yükseltelim. Sokaklara çıkıp var olan sorunları, hukuksuzlukları, adaletsizliği yüksek sesle dile getirelim" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Diyarbakır İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıkları, yaşanan ekonomik kriz ve anti demokratik gelişmeleri, Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde yaptığı basın açıklaması ile protesto etti. “İtiraz ediyoruz” pankartının açıldığı eylemde açıklamayı DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen yaptı.

“YASAKLARIN, KHK'LARIN OLDUĞU BİR ÜLKE İSTEMİYORUZ”

Yoksulluğu yaşayan, ülkede var olan ekonomik sorunu hisseden herkesin sesini yükseltmesini isteyen DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, ”İnsanlar açken tok yatan desturu bunu gerektirir. Kendi inandıkları dine, kendi inandıklarına inanmaya davet ediyoruz onları. Bir an önce Türkiye'de demokratik zeminin inşa edilmesi gerekiyor. Ülkenin bir an önce bir hukuk devleti olması gerekiyor. Demokratik kurum ve kuruluşların işletilmesi gerekiyor. Bir an önce düşüncesinden dolayı hapiste olan insanların serbest bırakılması gerekiyor. Bir an önce siyasete alan açılması gerekiyor. Bir an önce daraltılan bütün kesimlerin alanları açılmalı siyasete dahilleri açısından gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bir tweet attığı için, bir tweeti beğendiği için insanalar insanların cezaevine gönderildiği bir ülke istemiyoruz. Yasakların, KHK'ların olduğu bir ülke istemiyoruz. Var olan hukuksuzluklara itiraz ediyoruz” diye konuştu.

“SİZ GÖRMESENİZ DE BİZ HAYKIRACAĞIZ”

Mevcut iktidarın, öğrencilerin, emeklilerin, işsizlerin, memurun ve bütün kesimlerin yaşadığı sorunları görmezden geldiğini ifade eden Ülsen, “Sizin yaptığınızı, sizin istediğinizi yapmayacağız. İşçi ölümleri devam ederken susmamızı istiyorsunuz ama susmayacağız. Barınamayan öğrencilerin yurt sorunları devam ederken susmamızı bekliyorsunuz susmayacağız. Evde kaynamayan tencerenin acısını yaşayan annenin yaşamış olduğu ıstırabı siz görmeseniz de biz buradan haykıracağız. Susmamızı bekliyorsunuz ama biz susmayacağız. Biz buradan herkese sesleniyoruz. İtirazlarımızı yükseltelim. Sokaklara çıkıp var olan sorunları, hukuksuzlukları, adaletsizliği yüksek sesle dile getirelim. Kendi korunaklı mahallelerimizde, evlerimizde yükselteceğimiz itirazlarımızın hiçbir anlamı ve gayesi olmayacaktır” ifadelerini kullandı.