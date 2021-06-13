Diyanet-Sen’in çocuk dergisinde skandal görsel

Memur-Sen'e Diyanet-Sen’in çıkarmaya başladığı çocuk dergisinin ilk sayısında “idam” ve “kafa kesme” sahnelerinin resmedildiği görseller tepki çekti. Çocuklara yönelik dergideki görsellerde yerde darağacı yer alıyor kılıçla kafa kesiliyor. Başka bir görselde ise ayağından zincirle prangalanmış çocuk yer alıyor.

“ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER!”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya dergideki skandal görselleri sosyal medya hesabından paylaşarak , “Hatırlarsınız EBA TV’de çocuklarımıza idam animasyonu izletilmişti. Şimdi de Dİyanet-Sen çocuk dergisinde kafa kesme, idam, savaş, ayağından zincirle prangalanmış çocuk görselleriyle körpe beyinler zehirliyor. Çocuklara kıymayın efendiler!”