Edirne’de Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Edirne'nin Meriç ilçesinin Yunanistan'a sınır olan Adasarhanlı köyünde yaşayan Mehmet D. (43), Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D., arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp, bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti. Bu sırada Yunanistan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet D. ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet D. yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI

Mehmet D.’nin hayatını kaybetmesi üzerine S.Ş., köye dönerek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen sınır devriyeleri, Mehmet D.’nin cansız bedenini alarak Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İfadesine başvurulan ve alkollü olduğu öğrenilen S.Ş. ise olay sırasında Yunanistan tarafında bulunmadıklarını, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta botları almaya gittiklerini ve bu sırada karşı tarafta bulunan kişilerle tartıştıkları sırada üzerlerine ateş açıldığını söylediği öğrenildi.

Meriç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. DHA