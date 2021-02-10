Engin Altay’dan Erdoğan’a uzay eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programını eleştirdi.

“AĞAM BİZİMLE EĞLENİR”

Erdoğan’nın derdinin ekonomik çöküşü gizlemek olduğunu vurgulayan Altay,” Anayasa tartışmaları Erdoğan’ın ekonomik çöküntüyü gizleme gayretine gerekli hizmeti yapmadı. Millet anayasa konuşmuyor, millet ekonomi konuşuyor, pazardan çöpten toplanan yiyecekleri konuşuyor, gece saat 12’de söndürülen doğalgaz kombisinin vanasını konuşuyor. Beyefendi Ay’a 2023’te sert 2028’de yumuşak iniş yapacağını söyledi. 18 yılda Uzay Ajansı’na 2 milyar harcanmış, 2021 yılında koyulan ödenek 1,5 milyar, 2022 yılında 1.4 milyar koymuş, 2023’te 1.7 milyar koymuş. Yani toplamda 4.5 milyar para koymuş. Bu parayla ancak Ay’a değil ama Everest’in tepesine çıkarsınız, daha yukarı çıkamazsınız. Hani bir Türk filminde vardı Ağam bizimle eğlenir” Erdoğan’ın ay hikayesi böyle bir hikayedir. AKP, Ay’a sert iniş yapamayacak ama AKP’nin sert inişini Ay masalları da durduramayacak” dedi.

“BENİM ADAYIM DAMAT”

Ay’a gönderilecek kişinin kim olabileceğine yönelik soruya ise Altay, şu cevabı verdi; “Ay’a biri gönderilecekse herhalde Türkiye’de bir anket yapalım anketten kim çıkarsa onu aya gönderelim. Benim adayım damat. Doğmamış çocuğa don biçme derler, çocuk yok ortada isim önerelim. Çocuk yok, ana rahminde de yok. İsim önerimiz olmaz, çünkü bu Ay meselesi milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. 4 milyarla Ay’a mı gidilir ya? Ayıptır yahu. Bu milletin aklıyla, haliyle dalga geçmek Erdoğan’ın son zamanlarda en çok sevdiği iş haline geldi” dedi.

BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

Altay, hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verilen ve vekilliğe dönmesi beklenen CHP’li Enis Berberoğlu için, “Meclis Başkanlığı’na 14’üncü Ağır Ceza’dan yazı bekliyoruz. Yarım saat öncesinde Meclis’e gelmiş değildi. Meclis Başkanı ile de telefon görüşmesi yaptım. Gelir gelmez Genel Kurul’da okunacak ve milletvekilimiz görevinin başına gelecek” dedi.

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