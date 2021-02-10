Enginyurt, Erdoğan’ı, Erdoğan’a şikayet etti

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pandemi tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle şikayet etti.

Çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Enginyurt, “Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan her gün 5-6 kongre yaparak, binlerce insanın kongre salonlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını riske atıyor. Lütfen onu uyarınız” dedi.

“AK PARTİLİ ERDOĞAN KURALLARA UYMUYOR”

Enginyurt paylaşımında şunları söyledi:

* Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, siz ‘mesafe, maske ve hijyene uyun' diyorsunuz, biz de ülkenin cumhurbaşkanı olmanız dolayısıyla size saygımızın gereği ve aynı zamanda sağlığımız için maske mesafe ve hijyen tedbirlerine uyuyoruz.

* Lakin Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kurala uymuyor. Her gün 5-6 kongre yaparak, binlerce insanın kongre salonlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını riske atıyor.

* Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, size Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı şikayet ediyorum lütfen uyarınız, maske, mesafe ve hijyene uymasını öneriniz.

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